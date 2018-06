El 60% de la plantilla de Soria secunda el paro en Correos

Alrededor del 60% de las aproximadamente 110 personas que componen la plantilla estructural de Correos en Soria secundaron ayer el paro de dos horas convocado por los sindicatos CC OO, UGT y Sindicato Libre. Desde la representación laboral reclaman al Gobierno que se elabore un plan estratégico que permita dar viabilidad a la compañía. A nivel nacional, los sindicatos fijan el seguimiento a las movilizaciones en un 80% con «más de 30.000 trabajadores en las calles».



Los sindicatos calificaron el seguimiento de «éxito rotundo» y consideran que es una prueba del «claro descontento» y del «rechazo» de la plantilla «a los recortes en financiación, empleo y derechos que ha venido sufriendo con el anterior Gobierno».



El representante de CCOO Correos en Soria, Fernando Garcés, explicó que el servicio postal universal tiene un coste estimado de unos 180 millones de euros. En los Presupuestos de 2017 la cantidad asignada se rebajó hasta los 57 millones y para este año había planteado un recorte de unos 60 millones sobre el coste total. «Además, fruto de las negociaciones, supimos que se planteó un recurso adicional de otros 90 millones y es en ese momento cuando anunciamos la movilizaciones», comentó.



Ahora, con el cambio de Gobierno, desde Correos desconocen cuál será la partida final aunque al menos se ha conseguido evitar el recorte adicional de 90 millones. «Con el nuevo Gobierno vamos a ser prudentes, el PSOE ha mostrado interés por nuestras reivindicaciones e incluso ha presentado alguna iniciativa parlamentaria, pero queremos ver si ese interés se materializa en decisiones concretas», señaló. Tras el paro convocado ayer, los trabajadores de Correos tienen fijadas nuevas movilizaciones en noviembre y diciembre. Si no hay cambios en la postura del Gobierno los paros parciales se transformarán en huelgas, según apuntó Garcés.



El representante sindical recordó que las reivindicaciones de los trabajadores de Correos no son nuevas. «Ya el año pasado solicitamos al Gobierno que se elaborara un plan estratégico para la compañía», destacó. «Todos somos conscientes de que la carta tradicional está muriendo, pero ante esta situación se abre otra brecha de negocio como es la paquetería», india. «Ahora mismo, como no hay un plan ni una voluntad política vemos como ese sector está siendo ocupado por empresas privadas, la paradoja es que muchas de esas empresas tiene su matriz en los servicios postales públicos de otros países», insistió. «En España no ha existido esa voluntad política y creemos que la viabilidad de Correos debe venir por ese mercado de la paquetería», subrayó.

Soria



En la provincia de Soria los trabajadores de Correos padecen una problemática similar, según denunció Garcés, provocada por los continuos recortes que ha sufrido el servicio. El representante de CCOO explicó que en el año 2010 la plantilla estructural de Correos en Soria estaba formada por unas 150 o 160 personas y ahora queda poco más de un centenar. Esta situación dificulta que se garantice el servicio postal universal, un derecho protegido por la ley. «La ley dice que todos los ciudadanos independientemente de dónde vivan tienen derecho a recibir su correspondencia», explicó. «Por convenio no podemos hacer más de 200 kilómetros diarios, pero aquí con la reestructuraciones y las reducciones de personal hay compañeros que casi hacen esos 200 kilómetros», lamentó.