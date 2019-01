El 60% de quienes recurren a deshabituación logran su objetivo

Sobre todo hombres pero cada vez más mujeres, de mediana edad, con un hábito que arrastran desde hace más de 20 años y que han decidido personalmente abandonarlo después de algún que otro intento privado frustrado. Es el perfil del fumador que recurre a la Asociación Española Contra el Cáncer y pide ayuda para logra la deshabituación gracias a los programas que la entidad lleva desarrollando desde hace años.

Durante el pasado 2018, fueron 90 las personas que dejaron el hábito, lo que representa un porcentaje de éxito del 60% del total de quienes participaron en los programas grupales, en los que se trabaja en aspectos sobre todo psicológicos pero también médicos. Según explicó la psicóloga de la AECC de Soria, Isabel Ciria, el programa se desarrolla a lo largo de siete sesiones, una por semana, si bien se establece un seguimiento para luchar contra posibles recaídas.

«Son fumadores que llevan 20 o 30 años y lo que les cuesta es que ya es un hábito de comportamiento tan fuerte después de tanto tiempo que requiere un esfuerzo, pero si la decisión es firme, el éxito es alto», concreta Ciria. Lo importante, añade, es que sea por iniciativa propia, no por terceros o presión externa.

Cuando acuden a la asociación, muchos ya han probado otros métodos pero no han tenido el resultado esperado. «Algunos han estado uno o dos años sin fumar pero han recaído y optan por acudir al programa», afirma, y añade que «a veces la gente tiene miedo a expresarse y le cuesta dar el paso porque se siente inseguros, pero el hecho de estar en grupo con personas en situaciones similares les motiva», comenta la psicóloga.

Los destinatarios de estos programas de deshabituación son mayores de 18 años, pero a la AECC también le preocupan los más jóvenes, que cada vez se inician antes en el consumo de tabaco, «con 12 o 13 años», señala Ciria, quien recalca que lo más grave es que «cuando tienen esas edades no ven las consecuencias», ya no sólo enfermedades como el cáncer, también las que tienen que ver con el sistema circulatorio o el respiratorio, principalmente.

Para prevenir y tratar de concienciar, la asociación, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha el programa Jóvenes por la salud, dirigido a los institutos. «Se desarrollan varias sesiones a lo largo del curso con el propósito de que se den cuenta de las consecuencias, porque piensan que a ellos no les va a pasar», explica la psicóloga.

El programa comenzó el pasado mes de diciembre en el Instituto de Enseñanza Secundaria de San Esteban de Gormaz. La asociación también trabaja con las empresas en otro tipo de actividad pero con el mismo objetivo de que quienes lo deseen puedan dejar de fumar. El primer grupo de tabaco en las empresas ha sido igualmente en San Esteban de Gormaz, en concreto en la factoría Tudor. «Se trata de ayuda combinada de psicólogo con apoyo médico. Todos eran hombres que llevaban mucho tiempo fumando y la empresa decidió que el grupo se organizara en horas laborales. El hecho de que vayamos a la empresa motiva a la gente, que no tiene que acudir a nuestra sede», puntualiza Ciria.