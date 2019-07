Seis de cada diez trabajadores de Sacyl aseguran que tienen que cubrir a sus compañeros cuando estos se van de vacaciones o sufren largas incapacidades temporales, acumulándose la carga de trabajo y provocando que tengan que renunciar a sus descansos, dificultando la conciliación de la vida familiar y profesional. Es una de las principales conclusiones de la encuesta realizada por Comisiones Obreras entre las distintas categorías de profesionales de Sacyl que refleja «el malestar» de los trabajadores, señala el sindicato.

En Soria, han recogido 299 encuestas, es decir, lo equivalente al 30% de la plantilla, que ronda las 1.020 personas, tanto del Hospital Santa Bárbara como del Virgen del Mirón.

Asimismo, llama la atención que casi el 33% de las plantillas señalan que realizan exceso de jornada pero no se computa como tiempo trabajado. «A diferencia de lo que muchos pueden pensar la gran mayoría de los trabajadores de Sacyl preferirían fichar para que realmente se tenga en cuenta todo el tiempo de trabajo y se reconozca la continuidad asistencial en todas las categorías que la realizan, o el exceso de jornada como puede ocurrir en los propios MIR que son personal laboral», destacó la responsable provincial de la Federación de Sanidad de CC OO, María Jesús Sotillos, en la presentación de los resultados de la encuesta.

Asimismo, la mitad de los trabajadores que respondieron a estas preguntas considera que las plantillas son insuficientes, y el 38% estima que la dirección y los mandos intermedios no resuelven los problemas. Un 63% ve que falta formación en el horario laboral, algo básico en una profesión, la sanitaria, que ha de estar siempre actualizada.

Por todo ello, desde el sindicato quieren aprovechar la llegada de nuevos responsables a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud para exigir una mejor gestión, «que se cumpla la normativa y no abusen de los profesionales», recalcó Sotillos.

Entre sus exigencias, que se cubran todas las ausencias y se aumenten las plantillas orgánicas, transformando todas las acumulaciones de tareas y contratos de guardia en plazas vacantes. También reclaman que se compute como jornada ordinaria todos los excesos de horas y que se amplíe la oferta formativa en horario laboral.

Respecto a las declaraciones de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en las que afirma que no se contratan más profesionales porque no existen médicos en paro, Sotillos aseguró que hay categorías que no se sustituyen «porque no llaman, como de auxiliar administrativo, celador, fisioterapeuta. Entiendo que no se llama para reducir los costes», concretó, si bien reconoció que la oferta en Soria puede ser menos atractiva «para un anestesista o un cardiólogo», básicamente, aclaró, por las diferencias de contratos de más o menos duración. Por esa razón, CC OOinsiste en la necesidad de considerar a Soria como zona de difícil cobertura médica, lo que supondría que se dieran nuevos incentivos para que los profesionales optaron por la provincia.

En cuanto al cierre de plantas, Sotillos indicó que no existe como tal, aunque sí un plan de contingencia que deriva pacientes del Hospital Virgen del Mirón al Santa Bárbara debido a las altas temperaturas, ya que «la climatización se está instalando poco a poco» en el primero. El verano también incide en la planta de cirugía al reducirse la actividad en quirófano por las vacaciones de los especialistas.