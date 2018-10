Unos 8.000 sorianos caminan juntos en apoyo a la lucha contra el cáncer

La Carrera Camino Soria contra el Cáncer volvió a demostrar, un año más, que los sorianos se vuelcan cuando se trata de mostrar su apoyo y solidaridad frente a la enfermedad. Ayer lo hicieron unas 8.000 personas, menos que en la anterior edición, condicionadas por el mal tiempo, pero con una presencia destacada, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que realizó la salida de honor animada por el atleta Abel Antón.

Ésta aseguró que el Gobierno destinará más de 300 millones de euros el próximo año para la lucha contra el cáncer, apostando por incentivar la investigación para conocer cómo se comporta y mejorar en su diagnóstico y tratamiento. Al mismo tiempo, Carcedo mostró su compromiso por conseguir un sistema nacional de salud «que mejore cada día, consiga tratamientos con más calidad y que los cuidados paliativos lleguen a todos los pacientes».

Aprovechó para felicitar a la Asociación contra el Cáncer de Soria por el esfuerzo continuo en la lucha para combatir la enfermedad y conseguir diagnósticos precoces y mejores tratamientos. «Apelo a la conciencia ciudadana para eliminar los hábitos nocivos que sabemos están relacionados con la aparición de la enfermedad», destacó en la plaza de Mariano Granados, donde tuvo lugar la salida de la marcha, que se desplazó hasta la ribera del Duero para regresar de nuevo y participar del fin de fiesta, con el reparto de bocadillos, fruta y bebidas.

La presencia de la ministra también fue aprovechada por el presidente de la delegación soriana de la Asociación Española contra el Cáncer. «Significa mucho para nosotros, un honor, y la oportunidad de trasladarle nuestras reivindicaciones», señaló Fernando Ligero. Lo que pidió a la titular de Sanidad es «que se aumente la inversión en servicios paliativos porque todavía hay un 50% de enfermos terminales que no llegan a conocer los auxilios paliativos», comenzó diciendo, y en segundo lugar, continuó, «le he pedido que apoye las firmas que estamos recopilando porque cuando lleguemos al medio millón las presentaremos en el Ministerio de Ciencia e Innovación reclamando una estrategia nacional de investigación para el cáncer».

Pero no todo fueron peticiones en la lucha contra el cáncer. Ligero no se resistió y le trasladó también a Carcedo sus reivindicaciones «como soriano». «Le he pedido, como soriano, incentivos presupuestarios y fiscales, es lo que necesita Soria para detener la despoblación», explicó el presidente provincial, quien reconoció que la presencia de la ministra es fruto del apoyo institucional prestado a la asociación. «Me lo han regalado. Todo el mundo desea colaborar y las instituciones siempre ayudan, y en este caso viene de Virginia (Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León), que ha hecho la carrera todos los años y lo vive», confesó.

Respecto a la caída de la participación en esta marcha que ayer se vistió de naranja, Ligero reconoció que «el tiempo algo condiciona». Si bien, recalcó que hubo «suficiente gente para manifestar lo que dice el pueblo de Soria», demostrando el sentido de esta convocatoria.

«Es una marcha que tiene sentido como acto solidario hacia los enfermos y los familiares. Además de la recaudación que se destina a investigación, lo que queremos con esto es trasladar el cariño y el calor de todo el pueblo de Soria a estos enfermos y a sus familiares», aseveró el responsable provincial.

La animación fue general durante la caminata, a pesar del mal tiempo. «Hay que estar aquí apoyando la causa, es algo que hacemos todos los años y el frío no nos va a frenar», coincidían en señalar los participantes, donde no faltaron niños y mayores, la mayoría pertrechados con bufandas y gorros. Los abrigos deslucieron un tanto la marcha ya que no permitieron ver la marea naranja, el color de las camisetas que este año caracterizó la VI Carrera Camino Soria contra el Cáncer.