Un 81% del presupuesto para el tren de 2014 a 2017 no se ejecutó

Por cada 10 euros que se presupuestan para el tren en Soria, apenas llegan a ejecutarse dos. Según los datos de Adif a los que ha tenido acceso HERALDO-DIARIO DE SORIA, entre 2014 y 2017 la parte de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a los tramos entre Madrid y Soria, por donde discurre el servicio ferroviario de las líneas Madrid-Barcelona y Torralba-Soria, ascendió a 10,8 millones de euros. La inversión se quedó en 2 millones, lo que deja un porcentaje de ejecución del 18,8%. Destaca este dato en comparación con el que resulta en una comunidad como Extremadura, también en lucha por mejorar sus infraestructuras. En el mismo periodo, en la alta velocidad que une a los extremeños con la capital de España (caso inexistente en Soria), Adif invirtió 344 millones con un porcentaje de ejecución del 42,9%.

Desglosado por años, fueron 2,6 millones presupuestados para la línea Madrid-Soria en 2014, de los que se ejecutaron 351.000 euros (13,53%); 25.000 euros en 2015, de los que se ejecutaron 23.000 (90,14%); 5,5 millones en 2016, de los que se ejecutaron 679.000 euros (12,22%) y 2,6 millones en 2017, de los que se ejecutaron 991.000 euros (37,48%).

Lo ejecutado suma dos millones euros en cuatro años, un 4% del total de los 51,1 millones de euros que se han invertido en esta línea desde 2005. Un 82% de todo ello (42 millones) fue desembolsado en la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2005 a 2011. El resto (9,1 millones), en la última etapa popular con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de 2012 a 2017. Además, hay que tener en cuenta que entre los años 2007 y 2009, «la extinta Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento ejecutó 18,7 millones de euros en la renovación de la línea Torralba-Soria». Diez años después, las mejoras en esta parte de la línea que afecta exclusivamente a la provincia de Soria solo representaban 800.000 euros en los presupuestos para 2019 que no salieron adelante.

Cabe destacar que el administrador ferroviario no ofrece, a pesar de solicitarlo, el presupuesto y su grado de ejecución de los trece años referidos (2005-2017) porque, explica, entre 2005 y 2012 «no existe Presupuesto General del Estado desglosado de obras en la red del Estado».

Detalla con ello que «entre los años 2005 y 2012 la infraestructura y superestructura ferroviaria pertenecía al Estado. Por ello en este periodo Adif ejecutaba las actuaciones por encomiendas del Estado a través del Ministerio de Fomento (en función del Contrato-Programa), además de inversiones en activos propios, como por ejemplo estaciones».

Así, en los referidos años solo aporta la inversión y no el presupuesto. De los datos disponibles se extrae que la mayor parte del dinero de este periodo, unos 37,7 millones (82’7%), provino de ese contrato-programa y el resto, 7,8 millones, de Adif.

Es a partir de 2013 cuando la parte de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a Adif está desglosada, según el administrador ferroviario. A los datos ya referidos de 2014 a 2017 hay que sumar el presupuesto de 2013, que fue de cero euros. No obstante, sí que hubo inversión ese año. De hecho, fueron 3,5 millones de euros, el último gran desembolso realizado en la línea Madrid-Soria en el periodo de referencia y que no hay que olvidar que atañe tanto a la parte de la línea Madrid-Barcelona, como a la de Torralba-Soria.

DE 18 A 43% DE EJECUCIÓN

Más allá de la caída de la inversión en el ferrocarril en la línea Madrid-Soria, que es importante a partir del año 2014, coincide en este caso que la ejecución desde entonces se queda en esos 18,8% (incluido el 90,14% de ejecución de los 25.000 euros prometidos por el Gobierno en 2015).

El dato puede contextualizarse con el grado de ejecución que en estos mismos cuatro años se ha alcanzado en una línea como la de Madrid-Extremadura, de alta velocidad. Según los datos de Adif a los que también a tenido acceso este diario, la ejecución en este caso alcanzó el 42,9%. Los números reales en este caso son bastante más elevados, ya que el presupuesto de esos cuatro años fue de 801,8 millones y la inversión de 344,1 millones.

Sí que detalla en este caso el administrador ferroviario el presupuesto y ejecución de los todos los años y no solo desde 2013. Curso, este último, en el que se presupuestaron 175 millones y se ejecutaron 160,8.

En la situación actual, en vista de las próximas elecciones, el tren de Soria, como el resto del país, espera los presupuestos. En relación a los presentados en enero por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que no salieron adelante, la inversión en ferrocarriles en la provincia de Soria ascendía a 3,3 millones para el año 2019, pero solo 800.000 euros iban destinados a la Soria-Torralba. En 2018 no hubo nada. Todo queda lejos de esos 20 millones necesarios que el Ministerio de Fomento, ahora a expensas de las elecciones, dijo que licitaría antes de final de año para modernizar la línea Soria-Madrid.