El 82% de los pacientes derivados fueron a hospitales de la región

Cada año son miles los pacientes sorianos que tienen que salir fuera para recibir tratamientos y realizar pruebas diagnósticas. El pasado fueron 3.872, de los que casi el 83% lo hicieron a hospitales de la propia comunidad autónoma, es decir, 3.212. Otros 186 fueron derivados a centros hospitalarios de Aragón, otros 363 a Madrid, 48 a La Rioja y 53 a otros puntos de España. Una decena lo hicieron en centros concertados.

En la mayoría de los casos se trató de pacientes que acudieron por primera vez, exactamente 3.351, sobre todo para ser objeto de técnicas de diagnóstico. El resto, 521, por revisiones.

La medicina nuclear –especialidad en la que se utilizan radiotrazadores o radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades– fue la más demandada por los pacientes sorianos. El año pasado fueron 644 los que recibieron esta atención asistencial, otros 316 en la especialidad de cirugía vascular y 297 de patologías relacionadas con el aparato digestivo.

Los que necesitaron neurocirugía se elevaron a 220 y en la especialidad de hemodinámica fueron 251. Otros 204 en cardiología, 212 en radioterapia y 194 en oftalmología. Según destaca la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en su Memoria de 2018, todos ellos fueron derivados «como consecuencia de la ausencia de técnicas diagnósticas o tratamientos apropiados a sus patologías, buscando siempre la mejor asistencia posible».

En ese sentido, el gerente, Enrique Delgado, especificó que «lógicamente hay especialidades que un hospital como el de Soria no puede tener porque además no se podrían prestar con la mínima calidad. Esos pacientes tienen que ir a hospitales de referencia como ocurre en todos los sitios. Hay especialidades que no están en hospitales provinciales, como neurocirugía, cirugía cardiaca, torácica, pediátrica... Ese año lo único que se mandó fuera son los pacientes que esperaban una operación de cataratas –a una clínica privada de Madrid–. Los recursos hay que utilizarlos», matizó.

Los pacientes que son remitidos fuera de la provincia y los que reciben tratamientos prolongados dentro de la provincia, reciben ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento. El año pasado, la cifra destinada a este concepto ascendió a 222.998 euros. En detalle, se aprobaron 1.699 resoluciones favorables de pacientes que solicitaron estas ayudas, de las que 1.502 se derivaron de desplazamientos interprovinciales, lo que conllevó un importe total de 200.725 euros.

dentro de la provincia

El resto, 197 expedientes, fueron para desplazamientos dentro de la propia provincia, que supusieron un desembolso de 22.272 euros. Del mismo modo, también se otorgaron ayudas económicas a pacientes que necesitan ortesis (aparato que sirve para ayudar a corregir una deformación o malformación esquelética, fundamentalmente) o prótesis. Fueron 959 las prestaciones por un importe medio de 1.247 euros, lo que hizo un montante total de 237.266 euros. En este apartado se incluyen sillas de ruedas, andadores, etc.

En cuanto a los gastos que realizó el paciente y que le hubiera correspondido realizar al sistema de salud, originados por una asistencia en un centro privado debido a una urgencia vital, la Gerencia desembolsó el año pasado 6.746 euros para una única prestación.