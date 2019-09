El abad dice que es más díficil de lo que creen cobrar en San Saturio

No puede decirse que la recomendación del portavoz del equipo de Gobierno socialista. Javier Muñoz, haya causado estusiasmo en la Diócesis en el sentido de cobrar en la ermita de San Saturio. Bien al contrario, no parece que de momento haya demasiada predisposición.



El abad de la Concatedral, Jesús Muñoz, subrayó ayer que proceder a un cobro en la ermita «no es nada fácil, es más difícil de lo que ellos se creen». La cuestión ha saltado prácticamente en las fiestas de San Saturio, donde se celebran un buen número de actos religiosos.



El Ayuntamiento es consciente de que hay que respetar el culto en el templo. Pero todo esto ha saltado también después de conocerse el informe de la Asociación de Amigos del Museo Numantino, de noviembre de 2018, en el que alerta del estado de las pinturas cuyo deterioro puede resultar «imparable» de no llevar a cabo medidas urgentes. Muñoz advierte en uno y otro caso cierto «oprtunismo».



La cuestión de cobrar o no en la ermita es muy antigua. Entre los representantes municipales y la Diócesis siempre se han celebrado reuniones para tratar el tema, y el propio abad reconoce que no hay otra que «el diálogo y el diálogo», si bien no parece que de momento esté nada claro.



En medio de esta semana previa a San Saturio, con las pinturas y el cobro, las redes sociales también se hacían eco del hecho de que la ermita lleve 40 años esperando la catalogación BIC, para sorpresa de muchos sorianos que pensaban que el templo ya era Bien de Interés Cultural.



«En un lugar tan emblemático como es San Saturio para los sorianos es muy complicado», reiteró el abad.



«No es fácil porque nuestros sorianos ya están costeando la ermita con sus donativos», apostilló. El abad recordó también la propiedad de la Diócesis sobre el templo «y de vez en cuando colabora también el Ayuntamiento, de forma intermitente. Hay que saber quién cobra, cómo se cobra y para qué, cómo se organiza todo eso».



En este punto, parece evidente que tocará hablar y mucho porque «no hay nada decidido, se seguirá dialogando pero no es nada fácil».



Hace poco más de un año, se produjeron reuniones en este sentido, poco después de que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieran a un vecino de Soria por sy participación en la comisión de un delito de robo con fuerza y daños en la ermita de San Saturio de la ciudad de Soria, al llevarse las cubiertas del tejado del templo. «Sin presiones, hay que ver pros y contras pero veo problemas profundos», insistió.



En cuanto al estado de las pinturas, Muñoz recordó la restauración efectuada al paño donde aparece la imagen de San Juan Bautista y achaca el problema de los frescos a que «en la capilla se produce una gran condensación». Además, consideró que quien debe intervenir es Patrimonio. «Hay calor y humedad y debe haber respiradores para airear la capilla, ese es el problema.



La pintura está blindada pero no tiene aireación. Deben juntarse las instituciones pero a quien le corresponde actuar es a Patrimonio»,



En cuanto a la declaración de Bien de Interés Cultural, el abad de la Concatedral dijo no querer meterse en «cuestiones técnicas». «No puedo responder mucho a eso salvo que tiene incoada la declaración BIC y eso ya indica algo, y que según la ley ya tiene como tal un marchamo de interés cultural», finalizó.



La ermita de San Saturio data del siglo XVIII. El santo fue nombrado patrón de Soria por aclamación popular en 1628, culto y patronazgo que fue ratificado oficialmente por el Papa Benedicto XIV en 1743.



El templo está formado por unas grutas naturales sobre las que se construyó un edificio dedicado a uso religioso que cuenta con salas diferentes, como la Sala del Cabildo de los Heros, utilizada antiguamente para reuniones de la hermandad de labradores, que preside una efigie negra del santo. También está la capilla de San Miguel, a través de la cual se llega a la vidriera que narra otro milagro atribuido al San Saturio, sobre un niño que se precipitó al río por esa ventana resultando ileso por su intervención. La Sala de la Vivienda del Santero recrea la forma de vida de este personaje a finales del siglo XIX y las salas del Ayuntamiento y de Los Canónigos ofrecen unas preciosas vistas del Duero. En la sacristía se conserva la pieza más antigua de la ermita, una talla de estilo gótico que representa a Cristo crucificado. Actualmente se integra en un retablo barroco de 1732 fabricado por Ignacio Ibáñez, Antonio Mateo y Domingo José Romero en madera de nogal sin policromar.