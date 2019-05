Ábalos elude dar fecha para el tramo fijado para el mes de mayo

Era una de las visitas más esperadas, pero la presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en Soria concluyó sin novedades sobre el futuro de las infraestructuras de la provincia. Ábalos eludió poner fecha a la puesta en servicio del tramo de la A-11 entre La Mallona-Venta nueva, que está prácticamente acabado y con previsión de que funcione ya este mes. Tampoco hubo novedades importantes sobre el tren más allá de la voluntad de que las inversiones programadas rebajen el tiempo del viaje a Madrid a las dos horas y media y evitó compromisos con la licitación de la A-15 hasta Navarra.



El ministro, ahora en funciones, mantuvo un encuentro con diferentes colectivos sociales y después participó en un acto de partido en La Audiencia. El propio Ábalos reconoció que «tenía pendiente desde hace tiempo» la visita a Soria, pero apuntó que durante los 10 meses del PSOE en La Moncloa ha tenido una intensa relación con la provincia a través de los parlamentarios nacionales del PSOE por Soria, la que fuera delegada del Gobierno, Virginia Barcones, el alcalde de Soria, Carlos Martínez y el presidente de la Diputación, Luis Rey. «Soy muy consciente de la situación de reivindicación y de necesidad que existe en Soria», aseguró.



Ábalos defendió la gestión de su Gobierno afirmando que «en la medida de nuestras posibilidades y con los presupuestos que hemos tenido, pero con voluntad política, hemos despegado bastantes temas y hemos desbloqueado algunos». El ministro remarcó que algunas de las cuestiones de la provincia «estaban bloqueadas, abandonadas y hemos tenido que retomarlas». Ábalos sí quiso subrayar el compromiso del PSOE con el problema de la despoblación. «Es un objetivo del Gobierno y lo fue en el que ha terminado», aclaró.



Con respecto a compromisos más concretos, pocos. Sobre la A-11 se limitó a apuntar que estará acabada durante esta legislatura que acaba de comenzar. Ábalos explicó que, durante la reunión con los colectivos sociales, «hemos recopilado los tramos que están, los que entrarán próximamente y los que se van a licitar». Cuestionado , específicamente, por la fecha de apertura del tramo entre La Mallona y Venta Nueva, que está prácticamente terminado, el ministro eludió la respuesta. «Será próximamente, pero prefiero no poder fecha, sé que es en breve», comentó. Cabe destacar que en la reunión previa afirmó que la puesta en servicio sería «en semanas».



Para el futuro del tren, los anuncios se quedaron de nuevo en buenas intenciones. «Ya hemos salvado algunas limitaciones de velocidad y trabajamos para mejorar la infraestructura, con la licitación de material rodante podemos mejorar la comunicación a dos horas y media», apuntó. Asimismo, sobre el otro proyecto ferroviario de la provincia, la reapertura de la Soria-Castejón, Ábalos recordó que tras el rechazo a los presupuestos Adif «va a asumir» los trabajos para la redacción del estudio de viabilidad cuyo coste se había estimado en 75.000 euros.



Por último, a las preguntas sobre el futuro de la A-15 hasta Navarra, Ábalos incidió en que «primero vamos a ver si constituimos el Gobierno». «Lo que he podido decir es lo que hemos hecho y cuál era la previsión, pero no me puedo comprometer a más porque todavía no tenemos Gobierno», concluyó.

El ministro sí se mostró contundente a la hora de afirmar la voluntad del PSOE de gobernar en solitario. «Sueño con un Gobierno socialista, autónomo, que pueda desarrollar su programa de inspiración socialdemócrata y de acuerdoa los marcos de la Constitución, entre ellos, preservar la integridad territorial». «No solo es un sueño sino que es una posibilidad cierta y en eso estamos, lo que queremos es que se nos permita, por el bien del país y de la gobernabilidad», explicó. Ábalos recordó que el PSOE fue «el vencedor claro» de las elecciones por lo que «lo que pedimos, no habiendo otra alternativa, es que se deje al PSOE hacer ese Gobierno». El ministro subrayó que «si hemos gobernado con 84 diputados, seguro que con 123 lo haremos mucho mejor».