Ábalos retrasa la apertura de los primeros tramos de la A-11 a 2019

Las esperanzas de los sorianos de que los primeros tramos de la A-11 entraran en servicio este mismo año saltaron por los aires después de la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la Comunidad el pasado miércoles con motivo de la inauguración del tramo de la A-60 entre León y Santas Martas. Durante su comparecencia anunció que La Mallona-Venta Nueva y el enlace de Santiuste con la variante de El Burgo de Osma «se podrán poner en servicio el año que viene si no hay inconvenientes». Los nuevos plazos dados por Ábalos suponen un retraso con respecto a las fechas dadas por el anterior Ejecutivo y apuntan a que los dos de los seis tramos que componen la A-11 a su paso por Soria se inaugurarán en año electoral. La anterior subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, afirmó a finales de 2017 que los dos tramos en cuestión entrarían en servicio este mismo año. El exministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, ratificó las previsiones para el Santiuste- El Burgo en marzo.



Durante su visita a León, Ábalos apenas hizo referencia a los numerosos proyectos pendientes de Fomento en la Comunidad, aunque sí repitió el slogan que ha acompañado a la Autovía del Duero durante su tortuosa ejecución. «La A-11 será un gran eje vertebrador de esta Comunidad al recorrerla de oeste a este», comentó. El ministro también se comprometió a «mantener el ritmo inversor» y a «continuar el trabajo que se está haciendo». Ábalos recalcó que «todas las actuaciones en marcha en esta autovía recibirán el impulso que se merecen». El único anuncio concreto en cuanto a las obras en marcha fue el referido a los dos tramos citados con anterioridad.



Las palabras de Ábalos suponen un jarro de agua fría para la provincia de Soria después de que a finales de 2017 la por entonces subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, anunciara la entrada en servicio de ambos tramos en 2018. En ese momento, De Gregorio indicó que el Santiuste-El Burgo se encontraba al 70% de ejecución y el La Mallona-Venta Nueva al 61%. Con la puesta en marcha de estos dos tramos la provincia sumaría 15 nuevos kilómetros de autovía.



La visita a Soria del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el mes de marzo no produjo ningún cambio en las estimaciones. «Son buenas noticias porque el jefe de la Demarcación de Carreteras lo confirmó en 2018, y eso es que se cumplen los compromisos, y los sorianos podrán disfrutar de este tramo. Aquí están algunas de las mejores empresas del país. Es una actuación relativamente sencilla, con 8,4 kilómetros de un enlace relevante, y las actuaciones no han encontrado mayor dificultad», declaró el por entonces ministro tras visitar las obras del tramo Santiuste-El Burgo.



Con respecto a los otros cuatros tramos que componen la A-11 a su paso por Soria no hay plazos concretos ya que ninguno supera el 50% de ejecución. El más avanzado era, a finales del año pasado, el San Esteban-Langa, ejecutado a un 33% en ese momento, y con una previsión de entrada en servicio en 2019 que parece difícil de cumplir. El Venta Nueva- Santiuste avanza lentamente condicionado por la aparición de una calzada romana y pendiente de un modificado, mientras que El Burgo-San Esteban sigue a la espera de un proceso judicial tras la declaración del concurso de acreedores de la adjudicataria, Assignia. El último tramo, el Langa-Aranda, apenas con un 5% de ejecución, está a expensas de formalizar una encomienda de gestión a Ineco tras rescindirse el contrato a la anterior adjudicataria, Isolux.



El actual subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ratificó ayer las palabras del ministro Ábalos sobre los nuevos plazos y achacó las previsiones del anterior ejecutivo a «una mera declaración de intenciones o de voluntad». En su opinión, las estimaciones realizadas por De Gregorio «no estaban sustentadas en la realidad». Latorre asegura que la intención de Fomento es «acelerar» el desarrollo de las obras en lo posible pero que «no queremos que ocurra como en la A-15 cuando se inauguró un tramo y al poco hubo que cerrarlo para arreglar los baches».



«Nosotros hemos dicho que vamos a a decir la verdad, si es posible acabarlas en 2018 se acabarán, pero no queremos poner fechas concretas», comenta. Latorre insiste en que la apertura de los tramos en 2019 no se debe «a que haya ningún retraso» sino a la «propia evolución de las obras». «Queremos hacer las cosas bien y no deprisa y corriendo, si se puede llegar se llegará, si no se finalizan este año entrarán en servicio en el primer semestre de 2019», concluyó.