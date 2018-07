Abejar, Casarejos y Vadillo, los insumisos del Consejo de Cuentas

El próximo mes octubre vence un nuevo plazo de rendición de cuentas generales de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2017, que anualmente abre el Consejo de Cuentas para que las administraciones informen de lo que hacen con sus presupuestos, gastos e inversiones. Por el momento, los ayuntamientos de la provincia no parecen tener prisa. Sólo 27 de los 183 que existen en territorio soriano han cumplido ya con su obligación –no vinculante- de rendir cuentas con la institución castellano y leonesa, es decir, apenas 1,4 de cada diez. No obstante, la situación no es preocupante porque aunque agosto suele ser inhábil por las vacaciones de los funcionarios, todavía queda tiempo y la respuesta suele llegar. El plazo se abrió el 17 de mayo y las entidades locales pueden efectuar la rendición de la cuenta correspondiente al ejercicio 2017 a través del portal del Consejo.

Pero no todos formalizan el trámite, obligatorio en el afán de transparencia de las administraciones. Quienes se llevan el triste honor de ser los únicos que no han presentado sus cuentas desde hace más de una década son Abejar, Casarejos y Vadillo, integrantes de una lista negra elaborada por el Consejo de Cuentas en 2016 para el conjunto de Castilla y León que conforman 21 administraciones locales. De todos ellos, únicamente tres tienen una población entre 500 y mil habitantes, situados en Ávila y Zamora. En el caso de Soria, la población ronda los 300 en el caso de Abejar, los 170 en Casarejos y el centenar en Vadillo. Lo cierto es que estos 21 representan el 0,9% de los ayuntamientos de la comunidad y el 0,2% de la población, por lo tanto son la excepción.

Las cifras aumentan si se tienen en cuenta periodos más cortos. Hasta 13 pueblos no han dado ninguna explicación al Consejo en los últimos cinco años.

En algunos casos, los ayuntamientos acabaron por entregar su información pero ya fuera de plazo, incluso varios años después. Es el caso de Almazul, Molinos de Duero, Nafría de Ucero, Santa María de las Hoyas, Serón de Nágima y Adradas, que ya en 2016 se ‘reformó’, según los datos de los que dispone el Consejo de Cuenta analizados desde 2012.

Tal y como reconoce el organismo regional, son las provincias de Zamora y Segovia las que registran peores resultados, al incurrir en incumplimientos de cuatro o más ejercicios en torno al 20% de sus ayuntamientos. En términos de población, los peores resultados los presenta la provincia de Zamora con el 9,5% de sus habitantes afectados.

Desde el Consejo de Cuentas de Castilla y León indican que la no presentación de los datos por parte de los ayuntamientos no arroja dudas de que exista algún tipo de irregularidad, tiene más que ver con falta de infraestructuras o de conexión a internet, incluso disfunciones con el personal, ya que en algunos casos, como ocurre en determinados pueblos de Soria que comparten secretarios municipales, depende de ellos que las cuentas se presenten en tiempo y forma.

El órgano regional recuerda que presentar la información tiene carácter «obligatorio», si bien, al no existir capacidad sancionadora no se produce ningún tipo de coacción ante estos ayuntamientos. Actualmente está disponible una plataforma común de rendición que comparten el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Castilla y León, lo que, en teoría, facilita el trámite a los pueblos puesto que únicamente tienen que realizar un trámite administrativo y la información de su datos económicos queda registrada en los dos organismos.

«El Tribunal de Cuentas sí tiene capacidad sancionadora, pero otra cosa es que lo aplique o no. En la última reforma legal se contempló que hubiera multas pero requería un desarrollo normativo que no se ha producido», explican desde el Consejo de Cuentas, por lo tanto, el efecto final es el mismo.

La única arma de la que disponen son las campañas de fiscalización que periódicamente lleva a cabo el Consejo y que se centran en aquellos ayuntamientos que no cumplen con su obligación. No obstante, ninguno de Soria ha tenido que pasar por este trago todavía, ya que los primeros objetivos son aquellos que cuentan con más población, y no es el caso de la provincia soriana.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León asegura que realiza avisos y requerimientos para que los ayuntamientos incumplidores se enmienden, por lo tanto, no puede existir ningún tipo de excusas para formalizar el trámite.