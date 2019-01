Abril ha llegado en enero

Abril era una niña muy esperada, la primera hija de Laura Sanz y Jairo Llanos. Pero ya no sólo por la familia. En Soria, la única provincia donde todavía no se había producido el nacimiento del primer bebé del año, ha llegado entre el alivio y la esperanza, aunque se haya retrasado nada menos que cuatro días. En provincias como Teruel, Cuenca o Zamora, también con escasa población, no fue necesario esperar tanto, el primer día del año ya estrenaron nacimientos.

Abril llegó a las 05.41 horas de ayer, pero la previsión médica marcaba el día 1 de enero, por eso sus padres ya venían concienciados de que podría ser la primera, la que sale en las fotos, la que pierde el anonimato con escasas horas de vida.

«Nos lo podíamos imaginar, porque estaba programada para el día 1 y se ha hecho esperar, pero sí pensamos, ya verás como al final es la primera de este año», comentó su madre, de 30 años, quien confesó que había sido un parto «muy duro», por lo que se prolongó en el tiempo, ya que ingresó en el Hospital Santa Bárbara a las 18.00 horas del miércoles pero el alumbramiento no fue hasta 12 horas después. «Ha sido muy duro pero ha ido muy bien. Espectacular», matizó sobre la sensación ante la llegada de un hijo.

También su padre, de 35 años, se mostró «muy contento» aunque lamentó el «sufrimiento» de los momentos previos al parto. «Ha estado a punto de ser cesárea porque la niña venía cruzada e intentaban que se diera la vuelta y no me podían poner la epidural», comentó Laura, que quiso agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios que les atendieron.

Jairo, que estuvo presente en todo momento, confesó que no se esperaba «tanta gente» y la expectación generada por su pequeña, máximo cuando ha tardado nada menos que cuatro días en estrenar el listado de nacimientos en la provincia.

La pareja reside en Soria capital, aunque la madre es natural de Almenar. Abril es su primera hija pero ayer no era momento de hablar de ampliar la familia. Todavía está muy reciente el recuerdo de las 12 horas de parto en el hospital. La abuela materna puntualizó que acudieron hasta dos veces por la mañana, porque Laura tenía contracciones, «y la mandaron a casa. Hasta que ya por la tarde la ingresaron», apuntó Conchi Lacarta. Ella será una parte muy importante en la vida de Abril, no sólo como abuela, también como cuidadora, porque sus padres necesitarán ayuda.

Y es que uno de los factores a salvar cuando se tiene un hijo es poder conciliar. «Es complicado tener hijos, te lo tienes que pensar mucho porque es difícil conciliar la vida familiar y laboral. No me extraña que los jóvenes no tengan más hijos», explicó. En su caso, han podido más las ganas de aumentar la familia, aunque son conscientes de que «sí, un niño sale caro», respondió a preguntas de los periodistas.

Sobre el hecho de que Soria sea la última provincia de España en poder presumir de bebé, en este caso la pequeña Abril, su madre reconoció que «es triste», atribuyendo el problema a todos los escollos que hay que sortear cuando se decide traer a un niño al mundo. Por eso, de nuevo cuestionada por los medios de comunicación, afirmó que «los políticos tenían que aprobar medidas que faciliten esa conciliación, más ayudas», propiciando la natalidad.

«Antes los niños heredaban la ropa y todo de los hermanos, ahora eso ya no pasa tanto. Todo es más costoso actualmente», reflexionó el padre de la recién nacida.

Abril tienen muchos primos que a buen seguro la van a tener entretenida. Ayer una de ellas no se separaba mucho de su cuna, situada detrás de los medios de comunicación, los flashes y los micrófonos. «Muy contenta», es lo que alcanzó a decir, sin quitar la vista de la pequeña. Igual que el resto de la familia que no quería perderse las primeras horas del bebé. Una niña «muy buena, que no ha hecho otra cosa que dormir desde que nació», aseguró su madre.

Curiosamente, ayer otras dos mamás esperaban ya a su hijos, ingresadas en el Hospital Santa Bárbara de Soria pendientes de dar a luz, según informó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado. Desde el pasado domingo 30 de diciembre en que nacieron los últimos niños de 2018, han pasado cinco días sin ningún parto en la provincia.

Ojalá que la primavera que representa el nombre de la pequeña Abril sea la metáfora del renacer en población de esta provincia.