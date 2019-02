Absuelven al acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja

La Audiencia Provincial de Soria ha absuelto a A.G.R. del delito continuado de abusos sexuales presuntamente cometido sobre una de las hijas de su pareja sentimental, por el que la Fiscalía y la acusación particular solicitaban para él una pena de seis años de cárcel, además de la pertinente orden de alejamiento sobre la niña, residente en un pueblo de la Ribera soriana.

Los magistrados entienden que la menor, de 14 años cuando se presentó la denuncia, en 2017, y su hermana pequeña, en calidad de testigo, incurren en claras contradicciones, dando versiones distintas sobre los hechos y las veces que supuestamente ocurrieron, constatado además por la circunstancia de que ni los padres de las niñas, que estaban separados y tenían la custodia compartida, ni su entorno familiar conocieron lo sucedido, aunque la más pequeña declaró que se lo dijo.

La presunta víctima aseguró que el acusado, que en octubre de 2017 se fue a vivir con su madre, le realizó tocamientos con el pretexto de darle un masaje, ya que A.G.R. trabaja en un balneario y había recibido formación para ello. El tribunal considera probado que el acusado dio dos masajes a la menor, el primero en presencia de su madre, ambos por encima de la ropa, sobre los hombros y los omóplatos, con el consentimiento de la niña que sufría mareos, «con la intención de relajar la tensión existente en las cervicales».

El fallo sostiene que «no consta que en el curso de dichos masajes A.G.R. hubiera realizado tocamientos» entre mediados de octubre de 2017 y finales de diciembre de ese año, cuando tras la denuncia interpuesta en su contra abandonó el domicilio de la madre, a quien conocía desde hacía al menos diez años. Tampoco consta acreditado que el acusado se hubiera lanzado en ninguna ocasión sobre la menor ni que la hubiera agarrado del brazo para llevarla a una habitación y tumbarse con ella en la cama, ni que se hubiera paseado por la casa desnudo o en ropa interior.

El informe psicológico practicado sobre la niña indicó que no se descartaba una animadversión hacia el denunciado «y una posible ganancia secundaria, derivada de la ruptura de la relación sentimental entre el acusado y su madre».

Se da la circunstancia de que la menor informó de que sufría abusos sexuales en el Instituto donde estudiaba en el transcurso de una encuesta para determinar las causas de su bajo rendimiento escolar, lo que llevó al centro a ponerlo en conocimiento del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. El fallo, en su argumentación, constata que ese bajo rendimiento ya había existido el año anterior en esas mismas fechas y que de igual modo mejoró en los siguientes trimestres, por lo que sostiene que no tiene que haber relación entre una circunstancia y la otra.

Asimismo, y en referencia a las contradicciones de la presunta víctima, la sentencia recuerda que ésta podía haberse marchado a casa de su padre si estaba siendo objeto de tocamientos, pero no lo hizo. Le había comentado a su madre que le daba igual que A.G.R. se fuera de casa o no, lo que «es contradictorio con lo sucedido». Incluso dijo que no tenía miedo del acusado, lo que, según los magistrados, «por sentido lógico, debería de sentir si efectivamente la hubiera agarrado y la hubiera tirado sobre la cama, teniendo que defenderse con patadas, agarrones y gritos», tal y como la niña, que no necesitó ayuda psicológica, había declarado en su momento.