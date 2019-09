Los accidentes por animales aumentan un 23% este verano

Los conductores y las carreteras de la provincia soportan una media de 110 accidentes al mes provocados por la irrupción de animales en la calzada, básicamente fauna silvestre, lo que supone casi cuatro al día entre enero y agosto, con un cómputo total de 887. Una cifra que crece hasta los 5,6 diarios, de media, en este último mes, cuando se contabilizaron hasta 175 percances por esta causa, 29 más que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 171 fueron motivados por fauna silvestre, principalmente corzo, con un aumento de 32 casos respecto a agosto de 2018. Apenas 27 fueron animales domésticos o desconocidos al no haber podido ser identificados.

En lo que va de verano, los accidentes causados por animales han aumentado un 23%, según la información facilitada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria, pues las cifras han ido creciendo en todos los meses del estío. En junio se produjeron 122 (frente a 97 un año antes) y en julio llegaron a 143 (114 el ejercicio anterior). Un incremento que evidencia que el número de siniestros provocados por animales no para de subir, con un alza en este 2019 (hasta agosto) del 5,8%. Y el principal responsable sigue siendo el corzo, a tenor de las cifras que maneja Tráfico, con nada menos que 730 de esos 887, es decir, el 82,2% del total.

Los números se dispararon sobre todo en agosto con 151 percances que tuvieron al corzo como protagonista. Un año antes habían sido 116 en ese mismo periodo, es decir, 35 más, lo que representa prácticamente todo el aumento interanual del global de fauna silvestre. También crecieron en el mes de julio (120 frente a 95) y en junio (114 en 2019 y 85 en 2018). En mucho menor medida son otros los animales involucrados en los accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia a lo largo del año, 38 fueron ciervos, 69 jabalíes y 13 zorros. En otros diez casos se trató de domésticos, exclusivamente perros y 27 más de carácter desconocido.

Atendiendo a los datos de todo el año, las cifras de accidentes por animales subieron en todos los meses excepto en enero cuando se produjeron 62 (71), en abril que tuvo 92 (117) y en mayo reduciéndose el número a 123 (141).

Si se atiende a la vía en la que ocurren los siniestros, la N-234 es la que registra una mayor incidencia. Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria hasta el 31 de julio, fueron 75 los contabilizados en esta carretera. También la CL-116, que une El Burgo de Osma con Almazán y hasta el límite con Aragón, es una carretera muy sensible en la irrupción de animales en la calzada con 63 accidentes en los seis primeros meses, y la CL-101 (de Ágreda al límite con Guadalajara) con 38 contabilizados.

Hasta el momento la N-122 ha sufrido 49 accidentes, por lo que de seguir ese ritmo no se acercaría, ni de lejos, a los 209 registrados a lo largo de todo 2018. Habrá que esperar al cierre de este ejercicio para comprobar si los dos nuevos tramos de la Autovía del Duero, de La Mallona a Venta Nueva y de Santiuste a El Burgo de Osma, han contribuido a reducir el número de la accidentalidad provocada por la irrupción de animales en la calzada.

Contrasta el escaso número de accidentes que se producen en las autovías a su paso por la provincia. En la A-2 han sido 11 en los primeros siete meses del año (en todo 2018 fueron seis) mientras que en la A-15 suman nueve (15 hubo en el global de 2018).