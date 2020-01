Acciones y 2.000 euros para poder salir del Club de Golf

El Consejo de Administración del Club de Golf de Soria presentó a los socios su plan de viabilidad para reflotar la entidad, que se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores desde el pasado mes de noviembre, trasladándole varias opciones para conseguir reducir la deuda, que alcanza los 370.000 euros, según fuentes próximas al club.

Entre sus propuestas, algunas sonaron muy poco ventajosas para los socios, como que aquellos que lo deseen entreguen las acciones al club y paguen además 2.000 euros, lo que les liberaría de la vinculación a la entidad. Una oferta por otro lado que puede resultar atractiva a aquellos que tratan de vender sus acciones pero no encuentran comprador por el lastre al que van asociadas, la obligación de pagar una cuota de juego aunque el socio no practique este deporte.

Precisamente en relación a esa cuota de juego, otra de las propuestas del plan de viabilidad es que se diferencien las cantidades a pagar entre quienes juegan y quienes no, algo que actualmente no se produce. La idea lanzada por el Consejo de Administración, según asistentes a la reunión del pasado viernes, es que los jugadores abonen entre 90 y 100 euros y los que no paguen entre 55 y 60 euros. Un tercer planteamiento como alternativa para reducir la deuda es que los socios hagan una aportación de crédito, que se cobraría al 3%, para llegar a los 100.000 euros, además de cobrar una cuota extraordinaria.

Varios accionistas se pronunciaron a lo largo de la reunión para expresar su disconformidad con estas propuestas y lanzar nuevas ideas. Las críticas contra el Consejo de Administración comenzaron por evidenciar que no se ha contado con los socios hasta que la situación ha sido insostenible –ahí está la presentación del preconcurso de acreedores–, además de que el plan no estaba bien elaborado, como se reprochó a los miembros de la directiva en la reunión informativa del viernes. Tras hacer repaso por la historia del club y los desatinos de los últimos años, se lanzaron algunas propuestas más por parte de los socios, como la posibilidad de que cada uno pague 1.000 euros, anticipo de cuotas, y con ello se liberara la acción, es decir, que no estuviera vinculada al pago de la cuota de juego. De este modo, el ser jugador sería algo voluntario y la acción no tendría ninguna carga, algo que hoy por hoy imposibilita su compra venta, además de haber sido objeto de demandas judiciales.

El Consejo de Administración por su parte aseguró que está muy satisfecho con la iniciativa de las reuniones, según informó ayer, si bien declinó realizar declaraciones «porque todavía faltan dos reuniones por celebrarse». De hecho, la siguiente, en la que ya se habrán madurado las propuestas de la primera, tendrá lugar el viernes 31, y la siguiente el 7 de febrero. Todas ellas previas a la celebración de la junta general extraordinaria el 28 de febrero, en la que se expondrán los resultados de las negociaciones con los acreedores del Club de Golf de Soria, en virtud del procedimiento vinculado al preconcurso de acreedores. En esa cita, deberá votarse el plan de viabilidad propuesto por el Consejo de Administración, además de una cuota extraordinaria del socio para el reequilibrio patrimonial y de tesorería del club, según recoge el anuncio de la convocatoria.

Actualmente la entidad cuenta con 865 acciones en manos de 365 accionistas, si bien apenas ronda el medio centenar el número de socios que practica el juego, aunque todos están obligados a pagar la cuota.