Acuaes autoriza la firma del convenio y cifra el coste de la depuradora en 60,5 millones

Jornada muy importante para el futuro del proyecto de la nueva depuradora de Soria. La iniciativa recibió ayer dos buenas noticias que marcan el camino a seguir para el desbloqueo de la obra, pero todavía no se ha conseguido despejar la incógnita sobre la decisión del Ayuntamiento de Los Rábanos. Por una parte, el consejo de administración de Acuaes autorizó la firma del convenio de la depuradora y por otra, el consejo de Gobierno de la Junta aprobó la concesión de una subvención a Acuaes por valor de 22 millones de euros para hacer frente a la financiación de su parte del proyecto. Otro aspecto importante es que desde Acuaes, promotora del proyecto, se eleva ya el coste a 60,5 millones, impuestos incluidos. Hoy el foco de la depuradora se posará en el Ayuntamiento de Los Rábanos que deberá decidir su adhesión o no al convenio.



A primera hora de la tarde de ayer, desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León se difundió un comunicado de prensa del Ministerio de Transición Ecológica y Acuaes en la que se informaba de que el Consejo de Administración de la sociedad «ha autorizado la firma del convenio a suscribir entre Acuaes, los Ayuntamientos de Soria y Los Rábanos y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León» para la depuradora de Soria. Una cuestión importante es que desde Acuaes se incluye a Los Rábanos en el convenio.



La sociedad estatal recuerda que el objetivo de la actuación es «completar y modernizar la depuración de aguas residuales de los municipios de Soria y los Rábanos para alcanzar los objetivos de depuración necesarios de forma que se cumpla con los parámetros de calidad exigidos, especialmente en lo relativo a la eliminación de nutrientes, un proceso necesario y obligatorio al tratarse de una zona declarada como sensible».



La actuación incluye la construcción de la nueva EDAR de Sinova, aguas abajo del embalse de los Rábanos, diseñada para tratar las aguas residuales de 180.000 habitantes equivalentes, con un caudal punta de tratamiento de 48.000 metros cúbicos al día. El proyecto del túnel emisario y de los colectores asociados a la depuradora contempla la remodelación de los colectores de entrada a la actual instalación, así como la ejecución de los aliviaderos y las conexiones necesarias hasta la nueva instalación. Estos colectores recogerán los vertidos de Soria capital.



El colector municipal de Los Rábanos estará conectado al túnel emisario mediante un colector en pozo, de forma que las aguas residuales del municipio sean transportadas a la nueva EDAR. Es objeto igualmente del convenio, el desmantelamiento, adecuación ambiental y restauración de los terrenos que ocupa la actual depuradora de Soria, una vez que la nueva instalación entre en funcionamiento.

Al final del comunicado desde Acues indican que «el presupuesto estimado de la actuación asciende a 60,5 millones de euros (IVA incluido) que serán financiados conforme a la siguiente fórmula: Un 35% de la inversión total estimada se financiará mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020. El 65% restante será abonado por el Ayuntamiento de Soria y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.



El paso dado por Acuaes es muy importante de cara al futuro inmediato de las obras. De la misma forma que es relevante el acuerdo adoptado por el consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en la mañana de ayer y en virtud del cual se concede una subvención directa de 22.242.707 euros a la Sociedad Mercantil Estatal Acuaes «para financiar el coste de las obras necesarias para adaptar la depuración de las aguas residuales de Soria capital y de Los Rábanos (municipio de su alfoz) a la normativa comunitaria».



Desde la Junta recordaban que «Soria es la única capital de Castilla y León que incumple los parámetros de vertido establecidos por la Unión Europea y, tras la decisión de la Junta de Castilla y León, tomada en abril de 2018, de intervenir en la financiación para la construcción de una nueva depuradora y la posterior ratificación de los compromisos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, el Consejo de Gobierno ha impulsado las actuaciones con la aprobación de esta subvención de 22,2 millones de euros».

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con presupuesto propio, financia el 32,725 % del coste total de la obra, que asciende a 50 millones de euros, y lo hará con cargo a los presupuestos de 2020 hasta 2050, asumiendo la mitad de la parte que le correspondía al Ayuntamiento de Soria y el total del coste de la conexión del ayuntamiento de Los Rábanos al sistema de depuración. De esta manera desbloquea una situación que se arrastra desde hace más de cinco años. El resto contará con financiación a cargo de los fondos FEDER.



Frente a esos dos importantes pasos, todavía queda pendiente por desvelar si Los Rábanos aprobará el acuerdo. El Ayuntamiento tiene previsto celebrar hoy un Pleno a las 13.00 horas y, al cierre de esta edición, no parece clara la decisión que tomará. El alcalde de Los Rábanos, Gustavos Martínez, aseguró ayer que en aras de facilitar el desbloqueo del proyecto remitió a las administraciones implicadas –Acuaes, Soria y la Junta– una propuesta que consiste en que Los Rábanos aprobará el convenio siempre y cuando haya un compromiso «firmado» para añadir con posterioridad una adenda al convenio que recoja algunas pretensiones de Los Rábanos que no se han incluido en el texto. Al cierre de esta edición no había respuesta sobre ese compromiso. La posibilidad de añadir la adenda serviría para agilizar enormemente los plazos. No obstante, si no se acepta esa posibilidad todo apunta a que Los Rábanos no aprobará el convenio dejando de nuevo el proceso en situación de bloqueo.



Desde Los Rábanos aseguran que sus pretensiones son «cuatro o cinco» cuestiones que están orientadas «a no dejar flecos del convenio sujetos a interpretación». Una de las cuestiones que puede resultar clave es el IBI. Según Martínez, el convenio actual refleja que se «eximirá» el pago del IBI que debería ingresar Los Rábanos porque la depuradora se instalará en su municipio. Martínez no está dispuesto a aceptar esa circunstancias.