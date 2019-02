Acuaes planteó a Los Rábanos dejar el convenio de la EDAR

El complejo encaje de piezas en el puzzle del proyecto de la depuradora parece no tener fin. La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) planteó esta misma semana al Ayuntamiento de Los Rábanos que no entrara a formar parte del convenio general que regirá las condiciones de financiación y ejecución de las obras, según desveló el alcalde del municipio Gustavo Martínez. El regidor asegura que declinó esa posibilidad ya que considera que el municipio debe estar presente porque, entre otras cuestiones, la depuradora se instalará en unos terrenos que forman parte de su término municipal.



Según afirmó Martínez, el pasado martes recibe una llamada de Acuaes en la que se plantea que el municipio no entre a formar parte del convenio. El alcalde apuntó que Acuaes fundamentó ese planteamiento en que el convenio es básicamente una cuestión del ámbito financiero de la actuación. Hay que recordar que Los Rábanos participa en el proyecto, pero no realizará aportación alguna a la financiación del mismo ya que su parte será asumida por la Junta. Martínez se negó a dejar el convenio. «Yo creo que no es una cuestión meramente financiera, y considero que deberíamos estar», remarcó. El alcalde de Los Rábanos recordó además que la depuradora se instalará en su municipio. «Puede haber modificaciones y hay que revisar la obra», apuntó.



La permanencia o no de Los Rábanos en el convenio es importante de cara a la aprobación definitiva del mismo. Según explicó Martínez, tras el estudio del texto remitido por Acuaes consideran que es necesario introducir algunas pequeñas modificaciones en el mismo. Los servicios jurídicos de Los Rábanos todavía no han incluido su informe sobre esos pequeños cambios, pero si esas modificaciones no se introducen en el texto, el Ayuntamiento no llevará el documento ante el Pleno para su aprobación.



Ante esta situación, la aprobación definitiva podría retrasarse hasta el mes de marzo. El Ayuntamiento de Golmayo, salvo que convoque una sesión extraordinaria una vez se hayan introducido las modificaciones, tiene previsto celebrar el Pleno el próximo uno de marzo. En el caso de que aprobara el texto en ese momento, el convenio volvería a manos de Acuaes para la aprobación definitiva por parte del consejo de administración de la sociedad estatal que se celebra siempre a finales de cada mes.



En febrero, la celebración del consejo de administración de Acuaes está prevista para la próxima semana. En teoría, a esa sesión deberían llegar el visto bueno del Ayuntamiento de Soria –que tiene previsto aprobar hoy el convenio en el Pleno– y de la Junta, pero sin el visto bueno de Los Rábanos el acuerdo no sería ratificado. La situación podría complicarse aún más, ya que en el caso de que se produzca alguna variación en el texto del acuerdo, ya no valdrían las aprobaciones previas y el convenio debería pasar de nuevo por los órganos correspondientes. Es decir, si hay cambios en el texto la aprobación del Ayuntamiento de Soria prevista para hoy podría tener que volver a repetirse.



Martínez insistió en que es favorable al desarrollo de la depuradora, pero «hay que hacer las cosas en condiciones». «Hay mucha prisa, yo estoy dispuesto a colaborar en todo, pero estamos hablando de un inversión importante», insistió.



Por si los problemas fueron ya pocos, hay otro aspecto que separa a Los Rábanos y a Soria, la gestión de la futura planta. El pasado miércoles la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital dictaminó favorablemente el convenio general y también el convenio de gestión que establece que la empresa mixta se hará cargo de la nueva planta cuando entre en funcionamiento. Ese convenio de gestión tendrá que suscribirse con Los Rábanos sin embargo «desconocemos totalmente ese documento», según explicó el alcalde del municipio, Gustavo Martínez. «Se trata de un documento unilateral, no han hablado con nosotros y creo que lo lógico hubiera sido hacerlo de forma conjunta», apuntó. «Nosotros no hemos puesto ni una triste coma en ese documento», reiteró.



El coste final de la infraestructura también está suscitando polémica. El proyecto tiene un presupuesto estimado de unos 55 millones de euros. Las obras de la estación depuradora ya fueron adjudicadas en 2013 por 19,3 millones, pero falta por concretar el aspecto más costoso del proyecto, el túnel. Ahora mismo hay una estimación que eleva el precio hasta 33 millones de euros. No obstante, el coste real no se conocerá hasta que se redacte el proyecto y el precio definitivo podría variar en función de las ofertas que se presenten. El propio alcalde de Los Rábanos considera que el coste final se irá por encima de los 50 millones y otras formaciones, como Soria en Común, se expresan también en ese sentido.