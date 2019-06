El acuerdo incluye la integración «a medio plazo» de la PPSO en el PP

El pacto entre el PP y la PPSO que posibilitará a los populares recuperar la Diputación con el apoyo de Ciudadanos incluye otra cuestión clave para el futuro político de la provincia. El pacto contempla la integración de la PPSO en el PP de Soria «a medio plazo», según confirmó el responsable del Área Local del PP nacional, Antonio González Terol, que ha participado directamente en las negociaciones. Terol explicó que en las conversaciones también ha intervenido el secretario general del partido, Teodoro García Egea y que tenían el mandato expreso del presidente nacional, Pablo Casado, de tratar de recuperar la institución provincial soriana.



Desde la dirección nacional de los populares consideran que la integración de la PPSO en el PP de Soria es un paso decisivo para «homogeneizar» y «reconstruir» el peso de la formación en la política provincial. Este movimiento no se desarrollará de forma inmediata sino que será un proceso «a medio plazo». La integración podría variar también la situación política del Ayuntamiento de El Burgo de Osma que fue uno de los principales escollos en las negociaciones.



La PPSO está formada prácticamente en su totalidad por antiguos dirigentes del PP soriano con dos exsecretarios provinciales como José Antonio de Miguel y Antonio Pardo a la cabeza sin olvidar nombres como Ascensión Pérez, María Jesús Ruiz o Fidel Soria. La formación fue fundada por De Miguel en 2011 cuando salió del PP por las desavenencias con la anterior dirección. Este año se han sumado el resto de dirigentes.



El pacto entre PP y PSOE en El Burgo obligó a «reconducir» las negociaciones por la Diputación provincial de Soria. El acuerdo suscrito ayer entre PP, PPSO y Cs tiene la firma de la dirección nacional de los populares que consideran clave recuperar el control de la institución provincial de Soria para reforzar su presencia en un territorio con predominancia del mundo rural.



Tanto García Egea como González Terol han sido los que han llevado las conversaciones de forma directa con los responsables de la PPSO, José Antonio de Miguel y Antonio Pardo. Desde la dirección nacional del PP explicaron que también ha sido clave el acuerdo nacional entre PP y Ciudadanos para que pudiera fraguar la negociación en Soria. En este sentido alabaron la «generosidad» de todos los participantes. Asimismo, estas fuentes reconocieron que las intención original del PP de Soria no contemplaba el acuerdo que finalmente se ha firmado.



En la noche de ayer, sobre las 22.00 horas, comparecieron ante los medios la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, y el diputado provincial de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, para explicar los pormenores del acuerdo. Yolanda de Gregorio no quiso referirse a posibles consecuencias del acuerdo por la Diputación para El Burgo de Osma. «Hoy presentamos el acuerdo por la Diputación y a eso nos vamos a atener»,afirmó. Por su parte, José Antonio de Miguel indicó que había solicitado al PP que parte del acuerdo no se hiciera público ya que «quiero que se enteren primero los afiliados de la PPSO y que no haya cuestiones que se enteren por la prensa».



La presidenta del PP avanzó que después de las fiestas de San Juan las tres formaciones volverán a negociar para fijar la estructura de la nueva Diputación provincial. Tanto desde la PPSO como desde el PP se insistió en varias ocasiones que el acuerdo será estable y permitirá trabajar por la provincia de Soria.