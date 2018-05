Adif disfraza un tramo experimental para enterrar la Soria-Castejón

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no parece estar por la labor de rehabilitar la extinta línea de ferrocarril Soria-Casteón, circunstancia por la que aboga el Ayuntamiento de Soria y otros municipios afectados por la vía férrea. Bien al contrario, parece que el certificado de defunción definitivo ha podido llegar en tierras navarras, donde Adif promueve la creación de un tramo denominado «de pruebas y ensayos» en la localidad de Corella, cuyo periodo de concesión es de 20 años ampliable a 35.

Adif hace constar que se podrá rescatar esta concesión en caso «de que proceda a la reapertura al tráfico ferroviario de la línea Soria-Castejón», pero la creación de este tramo experimental es toda una declaración de intenciones, así como el periodo de concesión.

El tramo objeto de cesión se localiza en la línea ferroviaria Soria-Castejón, por la que en la actualidad no circulan servicios comerciales. El acondicionamiento de este espacio, con una superficie de 36.000 metros cuadrados, para la realización de pruebas y ensayos permitirá, según Adif, «fomentar y favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria española».

El Consejo de Administración de Adif aprobó en su última reunión este acuerdo que permitirá «promover e impulsar la creación de un tramo ferroviario de pruebas y ensayos, que se emplazará en el entorno de la localidad de Corella (Navarra), equidistante de la capital soriana y de Pamplona prácticamente a la misma distancia, poco más de 90 kilómetros.

Para ello, Adif ha puesto en marcha un concurso público de ofertas para el otorgamiento de la concesión administrativa de una superficie de 36.000 metros cuadrados de dominio ferroviario, entre los puntos kilométricos 91/800 y 95/800 del trayecto Castejón-Cintruénigo, dentro de la línea Soria-Castejón actualmente en desuso.

Hay que señalar a este respecto que en la elección de este tramo se han tenido en cuenta y analizado tanto sus características técnicas como su viabilidad, según el comunicado de Adif, «resultando idóneo para su uso como tramo de pruebas y ensayos de material rodante y sistemas y equipamientos ferroviarios asociados.

También se podrán realizar otro tipo de pruebas, como las de carga de estructuras, deformación, suspensiones, acoplamientos y resistencias de todo tipo de componentes y equipos.

De este modo, «el objetivo principal del concurso es fomentar y favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria española, mediante la creación de un tramo de pruebas en nuestro país, siguiendo el modelo de otros centros de pruebas ferroviarios existentes tanto en Europa, como son los circuitos de Chequia-Velim, Francia-Valenciennes o Alemania-Wildenrath, como en Estados Unidos, China o Japón».

Además, se pretende aprovechar y destinar a usos ferroviarios diversos espacios de la línea Soria-Castejón, por la que en la actualidad no circulan servicios comerciales. En este sentido, según el acuerdo aprobado ayer, el concesionario podrá acceder, entre otros, al arrendamiento del recinto de la antigua estación de Corella, inmueble patrimonial de Adif, para destinarlo a instalaciones auxiliares del centro de pruebas.