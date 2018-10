La adjudicación del hospital ya es definitiva ante la falta de recursos

Terminado el plazo para la presentación de recursos en materia de contratación, la adjudicación de la obra de reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara de Soria se confirma para la unión temporal de empresas, UTE, formada por FCC Construcción SA y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SAU.

Según confirmó ayer la Junta de Castilla y León, no se ha presentado ningún recursos especial en materia de contratación en el periodo habilitado para ello, es decir, 15 días hábiles contando a partir del día siguiente a la notificación de la resolución por parte de la Consejería de Sanidad a los licitadores que concurrieron en el procedimiento.

De este modo, será definitivamente la UTE de FCC Construcción y FCC Industrial la que se encargue de ejecutar la segunda fase del proyecto del hospital, con un presupuesto de 27,19 millones de euros, de los cuales, teóricamente, 2,9 millones tendrían que ser invertidos ya en este ejercicio de 2018, lo que parece poco probable atendiendo a los plazos, puesto que en el mes de octubre todavía no han comenzado las obras. El propio delegado territorial de la Junta, Manuel López Represa, reconoció a principios de septiembre, cuando se produjo la adjudicación, que será difícil que la concesionaria pudiera ejecutar en este ejercicio los 2,9 millones de euros que contempla en su oferta, ya que, en el mejor de los casos y siguiendo la tramitación administrativa obligada, la obra no comenzaría hasta noviembre, con lo que apenas quedaría un mes para concluir el año.

La UTE formada por FCC Construcción SA y FCC Industrial se impuso a una decena de empresas que concurrieron a la licitación, entre ellas las más destacadas actualmente en el panorama de la construcción en España. La decisión se adoptó «por ser su oferta económicamente la más ventajosa» para la Junta de Castilla y León, que es quien licitó y presupuesta esta actuación tan demandada por los sorianos y que ha tenido que esperar más de seis años para poder retomarse.

Según la distribución presupuestaria por anualidades, el próximo ejercicio de 2019 serían 7,4 millones los invertidos en ejecución; otros 5,9 millones en 2020; un año más tarde serían 9,7 millones, y por último en 2022 la cifra ya sería menor, de 1,2 millones de euros.

De este modo, la UTE FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas cuenta con un plazo de cuatro años para terminar la ejecución, con lo que sería a finales del año 2022 cuando pudieran inaugurarse las obras de reforma y ampliación del centro hospitalario.