Adjudicado el servicio de estancias diurnas por 1,1 millones

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha publicado la adjudicación para el contrato de servicio de estancias diurnas en dos centros propios de personas mayores dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria, por un periodo de dos años y un importe total de 1.154.382,78 euros, a la empresa Sanivida S.L. Durante el proceso de licitación, abierto y ordinario, se han recibido ofertas hasta el pasado 8 de julio.

Los centros incluidos en este expediente de contratación son el Centro de Día de Personas Mayores de Almazán y las dos unidades de la Residencia de Personas Mayores Los Royales, es decir, la Unidad de Estancias Diurnas ‘Los Sauces’ y la Unidad de Respiro Familiar ‘Leonor’.

El servicio comprende tanto la atención a los usuarios como el transporte adaptado, lo que supone el transporte de estas personas desde sus domicilios a los centros y desde estos al domicilio, que se llevará a cabo en vehículo para el transporte de personas con movilidad reducida o sillas de ruedas.

Se trata de un servicio dirigido preferentemente a personas mayores en situación de dependencia o a personas con necesidades afines, en el que, en jornada diurna, se les presta atención personalizada, con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal y de independencia a través de actividades adaptadas a cada persona, mediante los correspondientes planes de apoyo que potencien sus capacidades.

La programación y el diseño de las actividades a desarrollar, basados en la historia de vida y en el proyecto de vida de cada usuario, deben ser dirigidos a promover la autonomía y el respeto a la elección, a la realización de actividades significativas de la persona, a sus gustos y preferencias.

Las actividades cotidianas de la vida en la unidad se organizan sobre el conocimiento de las personas, de acuerdo a sus preferencias y participación: actividades de relación con el entorno (ver deportes al aire libre, paseos por el exterior del centro, ir de compras, cuidar animales, etc.), actividades de mantenimiento de capacidades y estimulación sensorial, psicomotricidad (leer y comentar solos o en grupo, escuchar música, consultar en Internet lugares donde han vivido o que han visitado, recordar eventos significativos, etc.), actividades domésticas (tareas domésticas habituales, elaboración de recetas sencillas, etc.) y actividades lúdicas y relacionales (participar en fiestas, actividades o celebraciones que se realizan en el barrio o pueblo, cantar canciones, ejercicios diseñados o guiados por el fisioterapeuta, facilitar visitas al centro de familiares con niños o jóvenes, etc.).

El Centro de Día de Almazán cuenta con 12 plazas, mientras que la Unidad ‘Los Sauces’ de la Residencia Los Royales cuenta con 40 plazas, en ambos casos en horario de mañana de lunes a viernes, excepto festivos. Por su parte, la Unidad de Respiro Familiar ‘Leonor’ de la Residencia Los Royales cuenta con 20 plazas de lunes a viernes en horario de mañana, 12 plazas de tarde de lunes a viernes en horario de tarde, en ambos casos excepto festivos, una plaza de estancia nocturna, y 3 plazas de mañana en fines de semana y festivos.

Están excluidas del presente contrato todas las plazas de fines de semana y festivos, cuyos servicios son prestados por el personal propio del centro en la Unidad de Respiro Familiar ‘Leonor’ de Los Royales, mientras que los usuarios de la unidad de estancias nocturnas, en el horario común, se integrarán con el resto de usuarios de las unidades de estancias diurnas de mañana y tarde y serán atendidos por el personal establecido para las mismas, en horario específico nocturno, por el personal de la Residencia.