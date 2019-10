El administrador se reunirá esta semana con la plantilla de Aleia

La administración concursal ya está trabajando para tratar de aclarar el futuro de Aleia Roses. Tras la aceptación del concurso de acreedores voluntario la semana pasada, el administrador designado por la autoridad judicial tomó posesión de su cargo y comenzó la elaboración del informe de situación de la empresa. Uno de los primeros pasos será mantener un encuentro con la representación laboral esta misma semana.



Tal y como adelantó este medio el pasado sábado, la falta de capacidad de la empresa para asumir sus obligaciones de pago ha provocado que Aleia Roses presentara ante el Juzgado de lo Mercantil de Soria una solicitud de concurso de acreedores voluntario. El procedimiento se autorizó el pasado miércoles y el administrador concursal juró el cargo a finales de semana. Fuentes cercanas al proceso explicaron que Aleia Roses acumula en estos momentos una deuda de más de 30 millones de euros. Fuentes cercanas al proceso esa cantidad afecta a proveedores y también a la Seguridad Social. Según pudo saber este medio, desde hace varios meses la empresa dejó de pagar unos 150.000 euros mensuales a la Seguridad Social.



Tras la apertura del concurso arranca un proceso delicado por el que se buscarán las fórmulas para tratar de mantener a flote la empresa. A grandes rasgos, el primer paso debe ser la elaboración de un informe de situación de la empresa. Esta labor corresponde únicamente al administrador concursal que deberá exponer en un documento el estado financiero de Aleia Roses. En principio el administrador dispone de unos tres meses para tener terminado el informe.



Desde los sindicatos se sigue el proceso con preocupación debido a los más de 300 empleados de la compañía. Desde UGT, que ostenta la presidencia del Comité de Empresa, aseguraron ayer que aún no tienen noticias oficiales por parte de la empresa. En este sentido esperan poder tener un encuentro con el administrador concursal en próximas fechas.



Por su parte, Comisiones Obreras confirmó que se personará en el concurso de acreedores. El secretario provincial de CC. OO. en Soria, Javier Moreno, lamentó que se hayan cumplido «los pronósticos que ya anunciaba desde CCOO». A este respecto, recordó que habían puesto de manifiesto que no les gustaba «la manera en que se estaba llevando desde la dirección ni tampoco el tratamiento que se estaba haciendo a la plantilla». «Hablábamos de las deudas que tenía la empresa, que llevaba tiempo que no pagaba a la eléctrica que le suministraba, de modo que estaba funcionando con generadores, lo que encarecía todavía más los costes de producción», recordó. Moreno también hizo referencia a las deudas con la Seguridad Social «porque no ingresaban las cuotas» y con los proveedores.



En cuanto a la situación de la plantilla, el responsable de CCOO explicó que los pagos están al día «sobre todo por las ayudas que estaba ofreciendo la Junta de Castilla y León». «Cuando desde CCOO realizamos una previsión veíamos estos meses como unos meses muy complicados para la empresa. En primer lugar porque las horas de luz cada vez son menos, fundamentales para que puedan desarrollarse». Moreno también constató que aproximadamente en el 90% de los concursos de acreedores que se producen acaban cerrando las empresas. «Esperemos que no sea la situación y que el concurso sirva para que Aleia siga estando en pie. Estamos hablando de 300 trabajadores que en el caso de que cerrara es un número importante de personas que irían al desempleo».



CCOO también manifestó su esperanza de poder entablar un diálogo con la empresa. «Desde el principio hemos tenido mal ambiente porque les hemos dicho siempre que no nos gustaban las políticas que se estaban llevando. Ahora tienen que sentarse con los sindicatos para dar la mejor salida posible al futuro de la empresa y sobre todo y fundamentalmente a los empleados».



Por último, desde el sindicato CGT también se emitió una valoración sobre la situación de Aleia. «Aleia Roses nunca se ha caracterizado por tener unas buenas condiciones laborales ni por respetar los derechos sindicales de las trabajadoras, queremos recordar el despido de compañeros y compañeras de CGT al intentar presentarse a las elecciones sindicales por nuestro sindicato», explicaron desde la organización a través de un comunicado. «Esperamos que los problemas se solucionen y mejore la situación para todos los trabajadores y trabajadoras, así como también que esta solución venga acompañada de una mejora en las condiciones laborales y en la libertad sindical», insistieron.