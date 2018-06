La adversa meteorología hunde el comercio

«Llueve sobre mojado» en la situación del comercio soriano. La frase es del vicepresidente de la Federación de Comerciantes de Soria (FecSoria), Alberto Gil Ropero, que evidencia la crisis que arrastra el sector y que está recibiendo la puntilla de una meteorología adversa que para nada anima a renovar vestuario.

Un mes de mayo eminentemente lluvioso, con cerca de la mitad de los días protagonizados por tormentas, han llevado al sector del comercio a sufrir una bajada en las ventas que dejan la campaña de primavera muy tocada. Apenas una semana en mayo fue proclive al consumo, algo que no es suficiente para mantener el tipo. «Cuando hace algún día bueno se nota, pero mayo ya fue malo y el mes de junio ha empezado igual. Con la lluvia no se vende», resume Gil Ropero.

Para el vicepresidente de FecSoria esto supone «un palo más», difícil de salvar puesto que en la capital soriana la última semana de junio, debido a las fiestas de San Juan, la actividad en el sector de textil y calzado es prácticamente nula. La esperanza está puesta en los próximos días, siempre que deje de llover y mejoren las temperaturas, animando a los clientes a reponer el vestuario del verano.

En cualquier caso, como destaca Gil Ropero, las rebajas ya están a la vuelta de la esquina y todo indica que los clientes se esperarán a ese momento. Esto, evidentemente, hará que la caja de los beneficios se resienta. «Lo que se está vendiendo ahora es algún resto de entretiempo, que está rebajado», apunta, algo que se repite, en su caso, incluso los domingos, ya que su tienda permanece abierta, «y lo que se llevan es algún jersey», añade.

La lluvia por tanto ha puesto la guinda en el ritmo flojo que venía arrastrando el comercio en el centro de la ciudad, lo que a lo largo de los últimos meses se ha traducido en un cierre casi masivo de establecimientos en la capital, sobre todo en su zona más céntrica.

Pero los malos resultados no son exclusivos del comercio del centro. En el caso de Camaretas la situación no varía, a pesar de ser un entorno cerrado y por lo tanto sin tanta incidencia de la lluvia. «Afectan mucho todos esos días», reconoce el gerente del centro comercial, Félix Sanz, «la moda de primavera-verano no se está vendiendo».

Estima que las ventas se han resentido, de media, en torno a un 8% o 9%. «La gente espera a que las condiciones meteorológicas cambien porque nadie compra para meterlo en el armario». Los principales damnificados son los comercios de moda, calzado y complementos, incluso los de deportes.

Sanz explica sobre la evolución de las ventas en el centro comercial que «el mes de abril no fue bueno, en mayo sólo fue positiva la primera semana y el resto está siendo negativo, porque lleva muchos días lloviendo». El gerente estima que si la situación no remonta, las rebajas se adelantarán para tratar de incentivar un consumo que no acaba de despegar en esta temporada.

Al comercio soriano le salen muchos enemigos, al sumarse en esta ocasión una adversa meteorología que en absoluto anima a realizar compras, al hecho de que las ventas por internet siguen creciendo, una circunstancia directamente proporcional al envejecimiento de la población soriana lo que motiva que el comercio de proximidad se vea perjudicado.