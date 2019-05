Agredido con arma blanca un joven de 19 años

Un joven de 19 años de edad resultó ayer herido en un brazo como consecuencia de una agresión con arma blanca ocurrida en la calle Campo de la capital, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Soria. Tras una llamada al servicio de emergencias 112, el herido fue atendido por personal de Sacyl que tras una primera actuación le derivó al Hospital Santa Bárbara de Soria en ambulancia de soporte vital básico.

La intervención sanitaria se produjo en la calle Ramillete, a la altura del número 12 de la capital soriana, tal y como indicaron fuentes del servicio de emergencias, que recibió el aviso en torno a las 1.30 horas de la madrugada de ayer domingo.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, afirmó que la Policía Nacional estaba a la espera de que el joven recibiera el alta médica, ya que la herida en el brazo no era grave, para que presentara la pertinente denuncia y tratar de aclarar lo ocurrido.

Mientras tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han comenzado las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, añadió Latorre, matizando que ayer se desconocía si la agresión fue consecuencia de una pelea o se produjo alguna otra situación que derivara en la agresión. Tampoco pudo determinar si el aviso al 112 fue de la propia víctima o terceras personas.

Testigos presenciales de la atención médica aseguraron a este medio que el joven, presuntamente de procedencia sudamericana, se encontraba tirado en el suelo y que el resto de sangre procedía de la calle Campo.

Hecho aislado

Latorre reconoció que se trata de un hecho aislado ya que no es habitual que se produzcan peleas ni agresiones similares. «No son frecuentes hechos de este tipo, no se ha notado ningún repunte en ese sentido en los últimos tiempos, por lo que todo indica que es un caso aislado, aunque en este tipo de sucesos nunca es fácil decir eso porque no son descartables ya que son circunstancias imprevisibles», matizó.