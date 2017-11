El agua de la capital es la más barata de toda España

Los sorianos son, con diferencia, los vecinos de las capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes que menos esfuerzo hacen para hacer frente a los gastos de abastecimiento de agua. Esta afirmación se extrae del estudio El precio del agua en las ciudades: Efectos del modelo de gestión, realizado por tres profesores de la Universidad de Zaragoza y que está publicado en la revista Papeles de Economía Española editada por la fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas. El índice de esfuerzo de Soria, resultante de la relación entre los costes de abastecimiento y la renta per cápita, es de 37,1. También es destacable que todas las capitales de la Comunidad fijan su esfuerzo por debajo de la media española que el estudio cifra en 100.



El trabajo publicado esta semana se centra en analizar «los determinantes del precio que las familias pagan por el agua» y concluye que el coste para el ciudadano «no guarda relación con el sistema de gestión del suministro, sino que dependen del acceso y disponibilidad del recurso hídrico y de la estructura urbana». Los autores aseguran que «el precio del agua no es argumento en España para las llamadas remunicipalizaciones».



El estudio comienza con el análisis del suministro del agua en las ciudades y se centra en las capitales de provincia y las ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. En este ámbito hay 46 municipios que optan por una gestión directa del agua y otros 33 que lo hacen de forma indirecta, como es el caso de Soria. Precisamente, el sistema de empresa mixta que utiliza la capital es un opción «que cobra protagonismo desde el año 2000». En el caso de Castilla y León siete de las nueve capitales usan un sistema de gestión indirecta. Solo Burgos y Segovia contaban con una gestión directa en el momento del estudio.



En su estudio de los recibos del agua, los investigadores constatan que «depende de muchos factores», pero que el más importante es «el precio que se paga por el agua que se consume». «Los principales municipios gravan el suministro de agua mediante tarifas dicotómicas, es decir, una parte fija y otra variables». También advierte que en el recibo se suelen incluir «otros conceptos vinculados al ciclo del agua como cuotas de saneamiento y depuración o el alquiler de los contadores». En el caso de Soria, el 43,88% del recibo corresponde al abastecimiento y el 56,12 a la depuración.



Para establecer el esfuerzo que supone el pago del recibo del agua, los autores del estudios explican en primer lugar que en muchas ciudades «la gestión del ciclo del agua no la realiza una única entidad» por lo que «comparar el recibo total en diversos municipios no sería correcto». En este sentido, apuntan que «centrándonos en el abastecimiento, que representa el mayor porcentaje en el recibo por consumo doméstico de agua, se ha calculado un índice de esfuerzo para las principales ciudades españolas». Para llegar a esta cifra «la renta per cápita utilizada es la de cada Comunidad Autónoma a partir de los datos de la Contabilidad Regional de España (INE 2016b)».



En base a esa cifra, los sorianos tienen un índice de esfuerzo de 37,1 y, empatados con Palencia, son los que un menor esfuerzo tienen que hacer para abonar el recibo de toda España. Después de Soria y Palencia, la siguiente ciudad sería Orense, que acredita un esfuerzo de 40,07 y la cuarta sería León con una cifra de 41,17. Castilla y León es una de las comunidades con el abastecimiento más barato, según el estudio, ya que todas las capitales de provincia tienen un índice de esfuerzo inferior a la media española. Según el informe publicado por Funcas, la ciudad con un mayor esfuerzo es Murcia con un índice de 247,7.



Los autores inciden en que «a partir de estos datos se puede apreciar que no existe una relación predefinida entre precio del agua y sistema de gestión» y apunta que «más bien se aprecia una relación de tipo geográfico, puesto que la mayoría de ciudades con un índice de esfuerzo superior a la media son insulares o se sitúan en zonas muy secas como el sur y el sureste de la península».



El análisis sobre el abastecimiento considera que el punto de partida para entender cuáles son los factores que determinan el precio del agua es la Directiva Marco de Aguas fijada en el año 2000 que establece que el precio debe marcarse atendiendo al principio de recuperación de costes y que, además, no debe subvencionarse. «Las diferencias en los precios se relacionarán con los costes asociados a la explotación de los recurso hídricos», apuntan los autores que añaden «estos costes dependen de diversos factores que pueden agruparse en naturales, de escenario de actuación y calidad del servicio y políticos y de gestión». En este apartado analizan cuestiones que pueden ser diferenciales como la escasez o abundancia del agua en una determinada zona, el origen de la aguas, o el crecimiento y distribución de las ciudades. El estudio concluye asegurando que el modelo de gestión «no es el determinante principal para explicar el precio del agua» por lo que «el precio no suministra argumentos para la remunicipalización».