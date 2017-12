Agua de Soria invierte 90.000 euros para combatir las toallitas

No deben arrojarse al inodoro, pero un buen número de toallitas húmedas acaba en la red de saneamiento. Tantas que generan un importante problema con atascos y averías en los procesos de tratamiento de las aguas residuales. La concienciación o el conocimiento de los usuarios todavía no es firme en este punto y, mientras, la empresa del agua ha tenido que adoptar medidas para paliar en lo posible los efectos de las concentraciones. Este año la inversión alcanza los 90.000 euros para instalar un sistema de bombeo con «trituración» en las márgenes. Y es que la instalación de la zona de La Rumba, donde se actuará, es la más afectada en este sentido, con «visitas» prácticamente diarias (y a veces más) para solucionar los atascos, señaló el gerente de Agua de Soria, Miguel Cebrián. Será posible así «reducir ese número de visitas» de los operarios, indicó Cebrián, pero la técnica no aportará un remedio que sólo llegará cuando «tomemos conciencia» de que las toallitas no tienen que acabar en la red de saneamiento.



La zona de las márgenes acumula gran parte de las incidencias. Ahí confluyen las aguas de Los Royales, Eduardo Saavedra y parte de la avenida de Valladolid. Posiblemente esta concentración tiene que ver por el «perfil de familia» que habita en la zona de expansión, «gente joven, con niños» y que utiliza con más frecuencia ese producto. «Aunque se diga» por parte de los fabricantes «que es algo biodegradable», en realidad no lo es. Cuando el producto se deshilacha y va apelotonándose con otros, se está generando un daño tanto económico como medioambiental al taponarse los conductos y afectar a la maquinaria.



En la depuradora la empresa mixta tuvo también que realizar inversiones para combatir a las toallitas. En la planta el problema «afecta muchísimo», reconoció Cebrián, quien refirió cómo el año pasado se dispuso un «sistema de tamices». Este dispositivo para filtrar sólidos frena en cierta medida la invasión hacia las «siguientes fases del proceso», donde crearía «más problemas mecánicos» y fallos en el digestor. Aunque la planta (que trata en el entorno de 11.000 metros cúbicos de agua al día) «nunca» ha tenido que parar por esta circunstancia, sí que «se han producido averías de diversa consideración». Esto significa que a veces ha sido necesario «retrasar» algún proceso y tener un «equipo disponible sólo para esa actuación». Junto a ello, un «‘stock suficiente’» de material para las reparaciones.



En Soria, la planta está preparada para intervenir ante estos sucesos, pero «si te coge fuera de juego y te paraliza la planta» se originaría un fallo en el tratamiento que desembocaría en un agua saliendo al río en condiciones poco aceptables. Es decir, un daño al medio ambiente con la consiguiente repercusión añadida ante la CHD y el Ayuntamiento. «Hasta la fecha no ha llegado» algo así, explicó el gerente.



Trituración en el bombeo y mejoras en la depuradora. «Como toda tecnología, está para solventar problemas», indicó Cebrián sobre estas aportaciones. Pero la solución real pasa por atajar el «origen», o sea, que las toallitas no se tiren al inodoro. Aquí «el trabajo es colectivo» y es preciso «tomar conciencia» del daño que se produce. Si «hemos aprendido a reciclar» con los contenedores de recogida selectiva, «en este caso tiene que ser lo mismo», explicó el gerente.



«Hay que tratar de erradicarlo lo antes posible», afirmó Cebrián sobre un problema que crea «sobrecostes» y, especialmente, estragos medioambientales, «posibles vertidos en los cauces».



Desde Agua de Soria se realizó una campaña para llamar la atención en la incompatibilidad de las toallitas con la infraestructura hidráulica. Hasta 15 kilos por persona y año es el consumo medio de toallitas que calcula la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.