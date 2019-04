El alcalde de Gómara, candidato de los socialistas y el de Hinojosa, de los populares

La suerte está echada. El cierre del plazo de presentación de candidaturas a una convocatoria electoral suele deparar siempre alguna sorpresa y en este caso, ante las listas de las próximas Elecciones Municipales del 26 de mayo, no iba a ser menos. Los alcaldes de Gómara e Hinojosa del Campo repiten como cabezas de candidatura pero no lo harán por el mismo partido político que la vez anterior. Juan Carlos Gonzalo, al frente del Ayuntamiento de Gómara, se presenta ahora por el PSOE tras dos legislaturas como alcalde por el PP. Mientras, Raúl Lozano, alcalde de Hinojosa, lo hará por la formación popular tras su corto paso por C’s por el que fue cabeza en la anterior convocatoria electoral. En ambos casos seguirán sin estar afiliados y se presentan como independientes, bajo las sigas citadas.

La que ahora expira es la cuarta legislatura de Gonzalo en el Ayuntamiento de Gómara, las dos últimas como alcalde y las dos primeras de concejal del PP, partido que siempre ha tenido mayoría absoluta en el Consistorio.

Su apuesta ahora por el PSOE obedece al proyecto «serio e ilusionante del Gobierno de Luis Rey en la Diputación en materia de despoblación», en palabras de Gonzalo, cuyo parecer es que «en estos cuatro años en la Diputación se ha estado trabajando bien. No quiero decir que anteriormente no se trabajara del mismo modo. Yo me he sentido igualmente bien tratado en el ámbito municipal con el PP que con el PSOE», añadió. Juan Carlos Gonzalo aludió también a Internet como otro de los proyectos en los que la institución provincial se está volcando que le ha hecho apostar por las filas socialistas.

«No tengo una ideología política definida y no estoy ligado al PP ni al PSOE en este sentido. Mi única ideología es el trabajo por y para mi pueblo, me presente por el partido por el que me presente», agregó.

En las tres últimas legislaturas, incluyendo la actual, en Gómara no ha habido presencia socialista en la corporación, formada por 7 concejales, y el reparto no ha variado: 6 PP y uno IU.

El alcalde de Hinojosa del Campo, Raúl Lozano, se presentará de nuevo a alcalde en esta ocasión por el PP. Así lo confirmó ayer el propio Lozano que en las anteriores municipales encabezó la candidatura bajo el paraguas de C’s, aunque ha estado casi toda la legislatura bajo la condición de no adscrito, en el Ayuntamiento que dirige y también en la Diputación Provincial, donde es diputado. Como se recordará Lozano fue expulsado de la formación naranja a comienzos de abril de 2016 (apenas un año después del inicio de legislatura) al haber apoyado una moción en defensa de las diputaciones, en las que el partido de Rivera no cree.

Sobre su apuesta por el PP, el alcalde argumentó que «es el partido que más puede concordar con mi pensamiento de centro derecha y el que más se asemeja a mi ideario», apuntó Lozano, a poco más de un mes de las próximas municipales, el 26M.

Ésta será la segunda ocasión que concurra en una candidatura, lo que hace «con el ánimo de construir y de seguir trabajando por mi pueblo. Creo que he demostrado consecuencia con mis planteamientos en todo momento, incluyendo el de la expulsión, porque vine a la política para hacer cosas, no para hacer amigos», concluyó.

Otro de los motivos por los que vuelve a presentarse es precisamente «terminar de plasmar y concluir proyectos que están en marcha, a parte de que me lo ha pedido gente de mi pueblo».

Las buenas relaciones de Lozano con el Equipo de Gobierno que encabeza el socialista Luis Rey, especialmente con el presidente, condujeron a pensar en algunos círculos que el alcalde de Hinojosa encabezaría la lista del PSOE, lo que Lozano argumenta. «Una cosa es la afinidad personal y otra la política. Tengo una relación personal buena con Luis Rey y gente afiliada al PSOE, lo mismo que con gente que milita en el PP, pero eso no quiere decir nada».