El alcalde pide una reunión con la ministra y se mantiene en el 20%

No había acabado la reunión entre los representantes del Ministerio y Soria cuando el alcalde, Carlos Martínez, ya había solicitado una reunión con la ministra, Isabel García Tejerina. Más allá de las dos opciones para de depuradora planteadas por el Ministerio, el problema para el Ayuntamiento de Soria radica en la financiación. Martínez considera que la decisión de que Soria tenga que pagar el 65% del coste es «política» por lo que buscará una «solución política» al problema, que pasa porque el coste para los sorianos nunca supere el 20% del proyecto.



«Yo estoy en el 20% que es lo que tengo firmado, eso es inamovible, quiero igualdad de trato con otros territorios», comentó. Uno de los argumentos defendidos por el alcalde soriano es que en Nerja (Málaga) una infraestructura similar será financiada al 100% por el Ministerio y en Cáceres el Estado pagará el 80% del coste y la Junta de Extremadura el restante 20%. «A los vecinos de esas localidades la depuradora les costará cero euros». Martínez Mínguez realizará este planteamiento a la Ministra y volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de que la obra se licite directamente por el Ministerio, sin pasar por Acuaes. «Si el corsé está en que Acuaes solo gestiona fondos europeos, en Nerja y Cáceres licita directamente el Ministerio a través del capítulo seis de inversiones, sin organismos intermedios», subrayó.



«A mí la fórmula administrativa me da igual, lo que tienen es que poner fondos del Gobierno, comprometerse con una depuradora que está declarada de interés general y por eso pedimos esta reunión inmediata con la ministra para empezar a trabajar», aseguró. «Tiene muy mala justificación que a Nerja y a Cáceres se la paguen y a nosotros no», señaló añadiendo que «no estoy pidiendo excepciones, la excepción la están haciendo ellos al ser Soria al único que castigan, que además en un territorio que teóricamente tiene que tener una discriminación positiva».



Con respecto a la postura del Ministerio de que Soria elija entre hacer la depuradora nueva o ampliar la actual estación, Martínez desveló que se planteó un tercer escenario que pasaba por «hacer un parche en la actual depuradora para cumplir la directiva». Esta opción se rechazó desde «el minuto cero». El alcalde asegura que asumirá «cualquier decisión» del Ministerio con respecto a la ubicación de la planta, pero negó que la decisión tuviera que tomarla el Ayuntamiento. «Intentan pervertir la realidad para que corramos detrás de la liebre de trapo, la decisión no está en dónde se hace, esa responsabilidad es del Ministerio, pero no me digas que acepte sí o sí el 65% de la financiación de una obra de 50 millones», remarca. «Es como con la adenda que no quise firmar porque era un imposible, yo no tengo capacidad de decisión, esto es un trágala porque me obligas a pagar el 65% cuando en otros lugares el Ministerio paga el 100%», insiste. Para el regidor que el Ministerio diga que el Ayuntamiento debe decidir la ubicación «es un juego perverso que nos distraer de lo importante, que es la financiación, no puede ser, no podemos asumir 30 millones de euros», concluyó.