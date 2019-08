Aleia confirma la orden de pago y la plantilla cobrará el lunes

«El próximo viernes, día 2 de agosto, se hará efectivo el pago íntegro de los importes pendientes de cobro por parte de su plantilla». Esta frase, literal, era el primer punto del comunicado remitido por Aleia el pasado miércoles en lo que, hasta la fecha, es la única respuesta de la empresa a su complicada situación financiera actual. Fuentes sindicales aseguraron ayer que el dinero todavía no ha llegado a los más de 300 trabajadores de la fábrica ubicada en Garray. Este medio contactó ayer con Aleia y desde la firma confirmaron que se ha procedido a dar la orden de pago y que el dinero llegará el lunes.



La situación de Aleia Roses es compleja aunque desde la empresa lanzaron esta semana un mensaje de tranquilidad. Tal y como desveló este medio, los empleados tienen ahora mismo pendiente de cobro la nómina extra del verano y el salario del mes de julio. En principio la empresa tenía previsto hacer frente ayer a los pagos y así se le transmitió a los trabajadores el pasado miércoles. No obstante, dinero todavía no ha sido ingresado en las cuentas de los trabajadores. En principio, los empleados de Aleia tendrán su dinero el lunes. Fuentes de la empresa confirmaron que se ha dado la orden de pago de las nóminas. Hay que recordar que las transferencias bancarias siempre tardan al menos un día en hacerse efectivas y dado que la orden se tramitó el viernes es normal que el dinero no llegue a su destino hasta el lunes.

Los sindicatos con representación en el comité de empresa de Aleia, UGT y CCOO, confirmaron que los trabajadores no han recibido todavía el dinero aunque se mostraron comprensivos ya que son conscientes de la tardanza de las transferencias bancarias. Los sindicatos recordaron además que según el convenio laboral de la empresa, Aleia tiene hasta el día cinco del mes para hacer frente al pago de las nóminas de la plantilla.



La empresa reconoció el pasado miércoles que está sufriendo «tensiones de tesorería». Tal y como ha venido informando este medio, Aleia sufre problemas de liquidez que le han impedido hacer frente a las nóminas y además tiene acumuladas diversas deudas con proveedores. Por ejemplo, desde hace unas semanas tiene cortado el suministro eléctrico por esta razón. Hasta la fecha la empresa ha podido funcionar con normalidad gracias a un generador, pero necesita una inyección económica de forma urgente para asegurar su viabilidad.



Tras contactar con la Junta y organizaciones empresariales, Aleia recibió ayer un balón de oxígeno gracias a una operación financiera con Iberaval. Según fuentes consultadas por este medio, la empresa recibió de Iberaval unos 500.000 euros. Con estos fondos, la empresa podrá hacer frente a sus necesidades más inmediatas, es decir, el pago de los salarios de sus empleados y las deudas pendientes con la plantilla. Hay que recordar que la empresa ha recibido de la Junta subvenciones y préstamos por valor de unos siete millones de euros.



Sin embargo, las necesidades de la empresa son importantes. Fuentes consultadas por este medio indican que, aproximadamente, la empresa tiene unas deudas, principalmente con proveedores y Seguridad Social, por un importe de seis millones de euros. Para cubrir sus necesidades y poder continuar con la actividad, la empresa tiene previsto suscribir un préstamo con una entidad financiera suiza el próximo día 12. Fuentes consultadas por este medio explican que esa operación permitirá a Aleia contar con una inyección económica de entre 10 y 12 millones de euros. Estas mismas fuentes explicaron que además, también se está trabajando en la búsqueda de nuevos inversores para dar fortaleza al proyecto.