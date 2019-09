Aleia Roses se queda sin gas y agudiza su crisis económica

Giro inesperado otra vez en Aleia Roses. Lo que parecía una semana más o menos apacible para los intereses de la empresa y los trabajadores se ha torcido a medida que discurrían los días, de tal forma que CC OO de Castilla y León denunció ayer que la firma de flores se ha quedado ya sin servicios externos después de que la empresa de gas haya cortado el suministro por los impagos.



No solo eso, el responsable regional de Industria del sindicato, Miguel Brezmes, señaló ayer que el pago de las nóminas de agosto no ha llegado a todos los trabajadores, y aunque no dispone datos exactos, sí aseguró que muchos empleados se han quedado sin cobrar. «Se ha pagado hasta donde le ha llegado el dinero a la empresa».



Las últimas noticias, por lo tanto, ensombrecen todavía más el futuro de la empresa implantada en Garray juntio al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y alimenta más sus dudas en cuanto a la viabilidad. Se quedó sin luz -funciona mediante generadores-, sin vigilancia de seguridad privada y ahora sin gas.



Solo la ‘caridad’ del Ayuntamiento de Garray le permite mantener el agua, un elemento desde luego ya completamente indispensable siquiera para regar las flores, aunque el corte de gas podría suponer el mazazo definitivo a las aspiraciones de la empresa.



Brezmes incidió en que «la situación va a empeorar» y que «ya no se habla siquiera del crédito». En concreto, se refiere a una inyección de una entidad financiera suiza -Credit Suisse- que con 12 millones aseguraría ahora la viabilidad de Aleia, aunque el plazo inicialmente previsto para el mismo era el pasado 12 de agosto.



«Así se lo vendieron a la Junta, diciendo que era una entidad suiza, y luego dijeron que de Portugal».

El responsable de Industria de UGT detalló que «algunos trabajadores ya han ido a la Inspección de Trabajo porque no han cobrado, pero en realidad se tienen que acumular tres meses para proceder contra la empresa, y mediante una resolución de contrato e indemnización», apostilló.



«La deuda debe ser bastante importante», prosiguió Brezmes, quien pronosticó: «Ojalá me equivoque, pero esto plenamente convencido de que la empresa irá a concurso de acreedores». Incluso, aseguró que tiene constancia de que «hay dos inversores interesados en la empresa, pero claro, haciéndose cargo de la compañía, mandando ellos».



Fuentes de la empresa declinaron realizar manifestaciones tanto sobre el corte de gas como de la denuncia de Comisiones Obreras sobre que no todos los trabajadores habían cobrado la nómina de agosto. «Emitiremos una nota de prensa cuando llegue el momento».



Por su parte, el responsable de Industria de UGT Soria, Pablo Soria, señaló ayer que «desconozco» el dato de que habían procedido al corte del suministro de gas, y en cuanto al pago de las nóminas a los trabadores señaló que «nos han dicho que iban a pagar a todos». Precisamente, Soria anunció en un primer momento el pago a todos los trabajadores.