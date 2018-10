La alerta por nieve remite a mediodía tras dejar hasta -7 grados en Urbión

La nieve volvió a hacer acto de presencia en la madrugada de ayer por el norte de la provincia. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se cumplió y la capa en los picos más altos del norte pasó de ser un velo a una tupida manta de cinco a siete centímetros de espesor. En la cima de Urbión se constataron hasta -7 grados celsius. Inicialmente estaba previsto que con este episodio se levantase la alerta amarilla por nevadas en la provincia, pero se mantendrá un poco más.

Hasta hoy a las 12.00 horas permanece el aviso oficial y tanto el martes como el miércoles y en menor medida el jueves se prevén nuevas precipitaciones. Los cielos se mantendrán cubiertos y casi con total seguridad lloverá tanto por las mañanas como por las tardes, solidificando por encima de los 1.200-1.300 metros de altitud, lo que no afectaría a la gran mayoría de localidades de la provincia.

Durante la mañana de ayer pudieron verse los primeros copos de nieve de este invierno en lugares como Molinos de Duero, Santa Inés, Vinuesa, Covaleda o Duruelo de la Sierra. Sobre todo en las zonas más altas de montaña, como en la zona desde el paraje durolense de Castroviejo hasta la cumbre de Urbión, lugares donde la nieve llegó a teñir de blanco el suelo durante las dos jornadas del fin de semana.

Además de la nieve, las rachas de viento gélido del Norte de unos 90 kilómetros hora provocaron en la jornada de ayer que los 7 grados bajo cero de la cumbre de Urbión «se vivieran con una sensación térmica de en torno a lo 20 grados bajo cero por culpa del fuerte viento». Así lo pudo vivir de primera mano el pinariego y experto en meteorología Agustín Sandoval, quien pudo recoger in situ las temperaturas mínimas de la cumbre de Urbión.

Con la ilusión de ver la primera nevada, numerosas personas subieron hasta Santa Inés a disfrutar de la preciosa panorámica o de los primeros deslizamientos en trineo. No obstante el gestor del Punto de Nieve, Juan Carlos Abad, llamó a la prudencia antes de comunicar una fecha de apertura de las pistas, y más de cara al cercano puente de Todos los Santos.



«Hasta el miércoles por la tarde no podremos confirmar si abrimos o no. Pueden decir que caerán 40 centímetros, pero si luego caen 10... No nos aventuramos a dar una fecha de apertura». Por ello, los aficionados a los deportes invernales pueden seguir la última hora de Santa Inés a través de las redes sociales para disfrutar desde el primer día.

No obstante, no hace falta llevar una tabla de snowboard o unos esquíes para disfrutar de este espacio, y el fin de semana ya dejó ver su vertiente lúdica. Simplemente para tomar unas fotos en la primera nevada de la temporada o para pasear a los pequeños en trineo, mucha gente ya subió hasta Santa Inés. «Por el momento la temperatura es fría y eso cuenta. Se va enfriando el terreno» y eso siempre es una ayuda a la hora de mantener una buena capa. Será la meteorología la que fije la fecha de inicio pero, de momento, Santa Inés ya está blanca.

Por otro lado, la concejala de Servicios Locales de Soria, Ana Alegre, mantuvo una reunión de coordinación con los distintos responsables de los departamentos municipales para coordinar el plan de nieve que se activa desde el mes de noviembre hasta abril. El operativo se va activando de forma gradual en función de la intensidad del temporal.

El Plan de Nieve implica a los diferentes responsables de los distintos servicios municipales con participación de Policía Local, quien coordina la atención ciudadana más directa y situación del tráfico y de las calles, Bomberos, empleados del almacén municipal y trabajadores tanto de jardines como de los servicios de limpieza además de empresas colaboradoras.

Desde Servicios Locales se recuerda que son cerca de 70 personas las que se movilizan para la retirada de nieve y el Consistorio dispone de cinco máquinas expendedoras de sal. La precaución por parte de conductores y peatones, especialmente los más mayores, es vital para evitar contratiempos en los días en los que las condiciones meteorológicas son más adversas por nieve y hielo. La Policía Local asume un papel vital a la hora de señalizar los puntos más conflictivos tanto de paso como de conducción e ir coordinando, junto con los técnicos municipales, el movimiento del operativo.