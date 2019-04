Tras una primavera adelantada llega un invierno retrasado aunque el calendario diga lo contrario. Soria vuelve a estar en alerta por fenómenos meteorológicos adversos y de hecho ayer nevó ligeramente en varias rachas vespertinas.

Para hoy, el centro y el norte de Soria están en alerta amarilla por temperaturas mínimas que pueden caer a seis grados bajo cero. La temprana floración de bastantes especies puede sufrirlo especialmente. Mañana viernes, sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) circunscribe la alerta únicamente a la zona norte y en este caso será por riesgo de nevadas.

La cota estará entre los 1.100 y los 900 metros y se espera que alcancen un espesor de unos ocho centímetros. Para el fin de semana todavía no se han emitido las posibles alertas pero todo apunta a más advertencias por nieve.Las probabilidades de nevada oscilan entre el 90% y el 60% y la cota de nieve no parece que vaya a subir hasta el lunes, por lo que no parece descartable que se mantengan los algarazos de nieve.

Prueba de que la primavera ha entrado de forma algo alocada fueron los registros vistos ayer. Por ejemplo, entre la máxima y la mínima registradas en la capital al cierre de esta edición apenas habían transcurrido tres horas. Se pasó de los 11,1 grados a las 16.40 que auguraban una tarde agradable a los 2,7 a las 19.30 horas, aún atardeciendo, que suponían más frío que de madrugada. Eso sí, la lluvia y la nieve no sumaban siquiera medio litro por metro cuadrado cuando cayó la noche, por lo que se llevaron sin grandes problemas.