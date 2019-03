El PSOE de Soria quiso transmitir una sensación de unidad total en el proceso de elaboración de las listas electorales y hace unos días la cúpula del partido llegó a un acuerdo para la designación de los candidatos. Una vez despejada la incógnita de Virginia Barcones, que liderará la lista a las Cortes, Javier Antón ocuparía el primer puesto al Congreso y Jesús Manuel Alonso al Senado. Esta propuesta debía ser refrendada por las diferentes agrupaciones locales que se han venido celebrando a lo largo de esta semana. Sin embargo, el pretendido consenso saltó por los aires cuando la agrupación de Almazán, en un gesto más simbólico que efectivo, optó el jueves una lista alternativa en la que, con respecto a la propuesta de la dirección del partido, solo se respeta la posición de Barcones como número uno al parlamento regional.



Según pudo saber este medio, la propuesta pactada por los principales responsables del partido –Luis Rey, Virginia Barcones, Carlos Martínez y Javier Muñoz– contempla que Javier Antón y Rosa Romero lideren la candidatura al Congreso de los Diputados. En lo que se refiere a la lista al Senado, Jesús Manuel Alonso sería el número uno, con Carlos Lafuente y Pilar Delgado acompañando al alcalde agredeño. Para las Cortes, los dos primeros puestos serían para Virginia Barcones y Ángel Hernández con Judith Villar como número tres y potencial procuradora si se produjera una salida de Barcones hacia otra responsabilidad tal y como ha ocurrido en la presente legislatura. Por último, para la lista europea la elección es Iratxe García.



La lista acordada supone en la práctica una integración de las dos principales corrientes del partido y que se mostraron con claridad durante el proceso de primarias para elegir al secretario general en el que se enfrentaron Pedro Sánchez –sector liderado por Barcones– y Susana Díaz –sector comandado por Luis Rey y Carlos Martínez Mínguez–. En las candidaturas propuestas aparecen figuras muy vinculadas a Barcones como Lafuente o Villar y otras con estrechos lazos con Rey y Martínez como Antón, Hernández o Rosa Romero.

La intención del PSOE es que esas candidaturas obtuvieran el respaldo mayoritario de las 10 asambleas locales del partido en la provincia. Al cierre de esta edición, había siete que ya habían votado –Ágreda, Almazán, Berlanga, Langa, Ólvega, Río Izana y Pinares– , dos que los harían en la noche de ayer –Arcos y El Burgo– y una en la mañana de hoy –Soria–. Precisamente, la asamblea local de la capital cerraría la consulta a las bases y la propuesta de candidaturas ya podrá ser aprobada por la Ejecutiva provincial como paso previo al Comité provincial, que se reunirá en la tarde del sábado, y que elevará la propuesta al comité autonomico cuya reunión está prevista para la mañana del domingo en Valladolid.



Tal y como confirmaron los responsables de las diferentes agrupaciones, en Ágreda, Berlanga, Langa, Ólvega, Río Izana y Pinares se respaldó de forma clara la propuesta emanada desde la dirección del partido. Sin embargo, en la asamblea local de Almazán la propuesta de lista que se elevó a la Ejecutiva provincial es completamente diferente y solo se respeta, en referencia con de la propuesta oficial, el puesto de Barcones como número uno para las Cortes. Las candidaturas de Almazán están compuestas principalmente por afiliados de la zona. En la práctica, la decisión tomada por los afiliados adnamantinos tiene más carga simbólica que efectiva porque con el respaldo del resto de agrupaciones, especialmente la de Soria, las listas ideadas por la cúpula del PSOE de Soria saldrán adelante. Precisamente por esa circunstancia, la votación de Almazán refleja el descontento de los afiliados adnamantinos con la decisión de pactar las candidaturas y la decisión de evitar los procesos de primarias. Este medio trató de hablar ayer con el responsable de la agrupación adnamantina, Jesús Cedazo, pero fue imposible.



Desde Almazán han propuesto que Teresa Ágreda, concejala del PSOE en la villa adnamantina, será la número uno con el candidato oficial, Javier Antón, ocupe el segundo puesto. Para el Senado desde la agrupación adnamantina se han planteado los nombres de Luis Chicharro y Pilar del Olmo. Para las cortes, la opción del PSOE de Almazán es que Barcones lidere la lista con Mariano Hernández, alcalde de Matamala, en segundo lugar y Miguel Ángel Medina, concejal en Almazán, en el tercer puestos. Por último, proponen recuperar para las listas europeas al exalcalde adnamantino Ángel Martín Vizcaíno.



Cedazo, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almazán y diputado provincial, ya ha sido confirmado como candidato socialista a la alcaldía adnamantina. Durante el proceso de primarias se alineó con la candidatura de Sánchez y fue uno de los principales apoyos de Virginia Barcones en la provincia. Hay que recordar también, que Cedazo ganó las elecciones de Almazán, pero no llegó a gobernar porque el PP apoyó sorprendentemente a Ciudadanos, que por entonces lideraba José Antonio de Miguel. Después, De Miguel brindó su apoyo al PSOE para alcanzar el Gobierno de la Diputación provincial. La votación de una lista alternativa supone un nuevo desencuentro entre la dirección provincial del partido y Cedazo. No obstante, tal y como está referido con anterioridad, a la hora de configurar definitivamente las listas, la falta de apoyo de Almazán no supondrá un obstáculo para que salga adelante las candidaturas.