El Almazán ficha a dos imputados de la Arandina y se convierte en el bochorno futbolístico del país

Un modesto equipo soriano de Tercera división, el Almazán, fue ayer noticia en toda España, pero no por ser protagonista de gesta deportiva alguna. La repentina fama de los adnamantinos se debe a dos fichajes por los que se convierten en el bochorno futbolístico del país. Han contratado a dos de los ex jugadores de la Arandina que están imputados por un delito de abuso sexual a una menor. Mientras en la Diputación Provincial de Soria y asociaciones de mujeres ponen el grito en el cielo, el Ayuntamiento de Almazán y el club de fútbol se aferran a la presunción de inocencia.

Tanto el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, como los representantes de la Sociedad Deportiva (SD) Almazán, controlada por una junta gestora, dan más importancia a la calidad futbolística de Víctor Rodríguez, Viti, y Carlos Cuadrado, Lucho, que a la acusación que pesa sobre ellos y la alarma social generada por el caso en un clima de cada vez mayor sensibilidad social ante los delitos sexuales.

De Miguel, ex del PP y de Ciudadanos que ahora está relanzando su vieja formación política Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) prefiere esperar a la sentencia y si hay condena les prohibirá el acceso a las instalaciones municipales donde entrena y juega la SD Almazán. La vicepresidenta primera de la Diputación de Soria, Esther Pérez, tiene una opinión totalmente contraria y ha avanzado que la institución «revisará las ayudas y compromisos económicos que mantiene con ese club».

La SD Almazán publicó en las redes sociales el fichaje de Viti y Lucho que, al igual que Raúl Calvo, pasaron tres meses en prisión y quedaron en libertad el pasado mes de marzo después de pagar una fianza de 6.000 euros. Ahora están a la espera de juicio oral. Los teléfonos de los gestores del Almazán dejaron de funcionar en cuanto el revuelo en España causado por la noticia iba creciendo, pero inicialmente habían justificado su decisión.

En Twitter, la SD Almazán anunciaba el refuerzo en la portería con Víctor Rodríguez, Viti, y de Carlos Cuadrado, Lucho, como «jugador polivalente en toda la zona de ataque».

Juan Carlos Aguilar, Lolo, miembro de la comisión gestora de la Sociedad Deportiva Almazán, ha enmarcado dentro de la normalidad ambos fichajes en declaraciones recogidas por elmundo.es. Lolo, que también es jugador del Almazán, dijo que son dos jugadores que están a la espera de juicio y tienen todos sus derechos como cualquier persona. El Almazán tenía unas necesidades futbolísticas en unas posiciones determinadas «y los hemos contratado con naturalidad». «Si por un casual sale esta temporada el juicio y son culpables se irán del club y si son absueltos seguiremos con normalidad», añadió. «Igual en algún campo les pueden decir algo a los chavales, pero no creo que sea en el campo de Aranda», explicó.

Al Almazán no parece importarle la polémica generada ni el hecho de que no podrá contar con estos jugadores para enfrentarse a uno de sus rivales directos, la Arandina CF, ya que existen una orden de alejamiento respecto a la víctima de 1.000 metros.

La SD Almazán cuenta, de momento, con el respaldo del Ayuntamiento en este asunto, cuyo alcalde defendió ayer la presunción de inocencia de estos deportistas, de los que avanzó que no van a residir en Almazán. «Vendrán a entrenar y a jugar», indicó.

De Miguel conoció el fichaje de estos dos jugadores «hace unos días» y lamentó «el revuelo que se ha formado», matizando que la SD Almazán es «absolutamente independiente del Ayuntamiento» de la villa, quien sí cede las instalaciones en las que juega el equipo. «Ya les he comunicado que en el caso de que la sentencia diga que son culpables no voy a admitir que use las instalaciones deportivas municipales nadie que esté condenado por un delito de este tipo», aseguró.

Respecto a la posible inseguridad ciudadana que el fichaje de estos futbolistas podría generar en Almazán, el primer edil admitió que su presencia «puede generar cierta intranquilidad», pero recordó que «la sociedad no es competente para juzgar a estos chicos». «Mientras un juez no diga que son culpables existe la presunción de inocencia. Me pongo en su lugar y en el de sus familias y creo que es lógico que sigan con su vida normal hasta que haya una sentencia porque les estamos destruyendo la vida al ser juzgados por la sociedad», aseveró.

De Miguel se mostró tajante respecto al posible momento en que puedan ser declarados culpables. «Entonces tendrán que desaparecer de aquí; pero está por ver todo, hay que darles una oportunidad», indicó.

El alcalde avanzó que tal vez con la repercusión tras hacerse oficial los fichajes de Viti y Lucho por el SD Almazán el club podría estar replanteándose su contratación. «Puede que anulen los fichajes», señaló, y matizó que estos dos futbolistas seguramente no podrían viajar a Aranda de Duero para disputar los partidos que el SD Almazán disputase en casa del Arandina CF.

El regidor culpó del «revuelo» a la Arandina Club de Fútbol, equipo que dijo que «tiene mala leche». «Son buenos jugadores y les molesta que vayan a competir en el mismo grupo», comentó, y es que ambos equipos juegan en Tercera división y son «rivales directos». «Me molesta que vengan por ahí los tiros porque lo que buscan es ganar al Almazán y subir a Segunda división», afirmó.

Por su parte, el entrenador del equipo, Diego Rojas, también apostó por «la presunción de inocencia» de los jugadores e indicó que «ese ha sido el argumento del club para ficharles».

Durante la jornada de ayer no fue posible contactar con los responsables del club ni conocer su opinión ante el revuelo despertado por la decisión de contratar a estos dos futbolistas.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Soria se mostró tajante al considerar que la contratación por parte de la SD Almazán de los dos investigados «es inaceptable e intolerable».

Los abogados tanto de la menor como de los jugadores y de la asociación Clara Campoamor realizaron ayer declaraciones tras conocer el fichaje de los jugadores, tal y como recogieron Loreto Velázquez y Diego Santamaría.

El letrado de la asociación Clara Campoamor, acusación particular, aseguró no entender «cómo un club de fútbol es capaz de contratar a dos personas que están siendo investigadas por unos hechos tan graves» y advirtió de que si incumplen la orden de alejamiento pedirá «que ingresen en prisión inmediatamente». «Lo raro es que el club que les ha contratado, no tenga un mínimo de... Y más con toda la movilización que existe ahora desde el punto de vista social con estos temas», señaló Luis Antonio Calvo. «Parece que los presuntos agresores tienen una vida normal y ella se encuentra en una situación...», lamentó.

Por su parte, el abogado de la menor, Fernando García, calificó el fichaje como «una barbaridad». «No van a poder acercarse a Aranda de Duero. Cuando jueguen con el Arandina van a tener que eximirse porque como me entere de que están paseando por la ciudad y a menos de la distancia de la que pone en el auto de ella me los llevo por delante», afirmó, y avanzó que tiene la intención de escribir una carta a la SD Almazán «para poner en su conocimiento que tienen a dos jugadores que, por el momento, no se puede acercar».

Finalmente, el defensor de uno de los jugadores contratados, Viti, se mostró satisfecho por el mismo, aunque matizó que le hubiera «gustado más» que hubiese estado separado de Lucho al considerar que su cliente es «bastante más tranquilo y le gusta menos la juerga». Respecto a la orden de alejamiento de la menor y la imposibilidad de jugar en Aranda, Rafael Uriarte aseguró que «eso ya está hablado con el club». «Lo hablaron los chavales», sentenció, por lo que descartan jugar en la localidad burgalesa.