Los alumnos sorianos bilingües reciben menos contenidos

El empeño en conseguir que las nuevas generaciones hablen inglés está suponiendo una merma en su aprendizaje. Así lo consideran desde la junta de personal docente, la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita y las asociaciones de madres y padres, AMPA, de la provincia, que critican el modelo de bilingüismo de la Junta cuya orden será publicada en breve en el Boletín Oficial a pesar del rechazo que han mostrado hacia ella.

Sostienen que el hecho de que la educación bilingüe sea obligatoria en todos los centros de Primaria de Soria va en contra de la formación del alumnado porque supone reducción de contenidos, algo que no ocurre en el resto de provincias de Castilla y León donde los centros bilingües rondan «el 60 o el 70%». «Está más que demostrado que en las disciplinas no lingüísticas se están perdiendo contenidos y hemos podido constatar como incluso los libros de estas disciplinas en inglés tienen menos contenidos que uno en castellano», señala la presidenta de la junta de personal docente, Nuria García, al tiempo que muestra la silueta de un cuerpo humano impresa en un libro de texto en inglés con la denominación de menos órganos que su homólogo en español. «La Consejería de Educación se empeña en negarlo pero es evidente», matiza: «Los profesores dicen que en la historia en inglés se estudia sólo lo que viene en negrita en el de español».

El colectivo, que ayer ofreció una rueda de prensa para remarcar su negativa a la Orden de Bilingüismo de la Junta, considera que este modelo «ha convertido los contenidos de las disciplinas no lingüísticas en mero aprendizaje de listas de palabras, hurtando a los estudiantes la valoración crítica y reflexiva de los contenidos. Enseñar un idioma a través del vocabulario específico en materias como ciencias, matemáticas o geografía e historia no convierte al alumnado en bilingüe, a la vez que resta el aprendizaje de conocimientos en dichas áreas». Insiste en que el bilingüismo resulta «devastador» para estas asignaturas.

De hecho, hablan de «falacia» y «fantasía» que «sólo ha servido para engañar a las familias y al profesorado». Los datos lo constatan, ya que cuando los alumnos pasan a la ESO, donde el bilingüismo ya no es obligatorio, sólo el 40% de los estudiantes optan por seguir con este modelo, y en cuarto de secundaria apenas es el 35%. «Esto es un fraude, lo dicen las familias, que ven la necesidad de refuerzo en materias comunes», insisten desde la Plataforma por la Escuela Pública.

En esa línea, destaca el colectivo el esfuerzo que hacen las familias al complementar la formación del alumno con academias externas, así como el profesorado «que utiliza su tiempo y su dinero para formarse». Critican la junta de personal, las AMPA y la Plataforma que la Orden de la Junta se quiere aplicar sin ninguna mejora en metodología ni mayor dotación de medios materiales y humanos, lo que en su opinión es un error.

Lo que proponen, y que la Junta no ha aceptado, según lamentan, es que se reduzca la ratio de alumnos, actualmente en 25 de media, así como que se dote económicamente a los centros para que apliquen el modelo bilingüe «con materiales pedagógicos que ayuden». Reclaman «un compromiso de la Consejería en la formación del profesorado», además de que se recoja en la nueva Orden cómo va a ser la enseñanza en idiomas para cubrir las necesidades educativas de los niños con dificultades de aprendizaje. «La atención a la diversidad es casi imposible que se produzca, máxime en aulas masificadas», matizan.