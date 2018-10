El alza de las tasas paliará el incremento de salarios

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria comenzó ayer a marcar hoja de ruta económica del próximo ejercicio. El Pleno municipal del mes de octubre aprobó la actualización de 12 tasas e impuestos municipales que incrementarán su carga acorde con el IPC (2,3%). La medida contó con el apoyo de IU y Sorianos y el rechazo de PP y Ciudadanos. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, cifró el impacto presupuestario de la subida en 140.000 euros que servirán, por ejemplo, para paliar el incremento salarial de la plantilla municipal.



El concejal de Hacienda y portavoz municipal presentó la actualización de las tasas como una decisión con la que se pretende «acompasar» los precios de algunos de los servicios que presta el Ayuntamiento. La subida acorde al IPC vendrá a cubrir la previsión del aumento del coste de los mismo servicios y «mantener los ingresos». El socialista defendió que la medida se toma «por coherencia y responsabilidad» ya que «todos los precios suben y el Consistorio debe subir las tasas para acompasar y mantener el proyecto».



No ocurre en muchas ocasiones, pero ayer tanto Sorianos como IU se posicionaron de lado del equipo de Gobierno. El concejal de IU, Enrique García, ve ajustada la subida en base al IPC, pero llamó la atención sobre la no actualización en esta anualidad del IBI, que se congela después de 10 años de subida. «Si todos los precios suben, es incoherente no subir el IBI» explicó, aventurando que quizás el año que viene haya que incrementar la contribución «dos veces el IPC». «Coherencia cero y mucho oportunismo».

Por su parte Ciudadanos se mostró contrario a la subida. Jesús de Lózar recordó que las tasas se aplican ajustadas al coste de un servicio por lo que considera que si se introduce algún cambio, tal y como viene recogido en la normativa al respecto, debe hacerse acompañado de una memoria económica. Al no existir ese documento, la formación naranja avanzó que votaría en contra.



El PP también se posicionó en contra aunque en su caso, aunque respeta que la subida sea acorde al IPC, se debe al incremento de impuestos de la última década y a la situación económica del Ayuntamiento. «Hay un superávit de tres millones y en estos últimos diez años el IBI ha subido un 130%, también han subido otros impuestos por lo que creemos que las tasas deben congelarse», explicó Adolfo Sainz.



Muñoz inició su turno de réplica recordando que el Ayuntamiento de Soria no es el único que ha incrementado sus impuestos, sino que ha sido una medida generalizada en todos los municipios del país. Además, recordó que en este tiempo han aumentado las prestaciones y los servicios que ofrece la capital. Justificó el concejal la congelación del IBI en el fin de la ponencia iniciada, junto al PP, hace 10 años.

El edil de Hacienda, en un intento vano por convencer a Cs y PP, puso en perspectiva los datos fiscales del Ayuntamiento esgrimiendo el informe del Consejo General de Economistas de España en base a datos de Hacienda y que deja a Soria en la cola de los ingresos generados a través de este concepto. La media de recaudación por tasas municipales en España es de 170 euros por habitante, mientras que la media de Soria es de 158 euros. La media de las capitales de Castilla y León es de 194.



De Lózar insistió en la necesidad de contar con una memoria económica para justificar el alza de las tasas e introdujo en el debate el concepto de impacto presupuestario. En base a sus propios cálculos, el concejal de Cs cifró en unos 25.000 euros el aumento de ingresos, una cantidad que a su juicio es «poco significativa». «Subir es sencillo, pero ni se justifica», lamentó.



Por su parte el PP se mantuvo firme en su argumento. Los incrementos que durante la última década ha aprobado el equipo de Gobierno, especialmente en el IBI, justifican plenamente que se congelen ahora las tasas. «Han subido todos los impuestos que han podido, hablamos de los impuestos que dependen de ustedes y no queremos que suban», insistió.



Cerró el debate Muñoz para, en primer término, corregir a De Lózar y asegurarle que el impacto no era de 25.000 euros sino de 140.000 contando tanto las 11 tasas como el impuesto de vehículos, que son los afectados por la actualización. En este sentido animó a De Lózar a aplicar esos ingresos «al capítulo uno» del Presupuesto que es el que recoge los gastos de personal. Muñoz indicó que será una cifra muy parecida a aplicar la subida salarial correspondiente a 2019 a los empleados del Ayuntamiento. El concejal de Hacienda defendió que el Ayuntamiento no puede estar «10 años sin subir las tasas» para «luego duplicar su precio». Concluyó Muñoz con un referencia a Sainz y al eterno debate sobre el IBI que ha enfrentado a PP y PSOE a lo largo de los últimos años. Muñoz recordó que la ponencia fue aprobada conjuntamente por PSOE y PP y acusó a los populares de «bajarse del caballo». «Eso no es ni responsabilidad ni coherencia», aseguró.