Amaia Romero vuelve a sus orígenes musicales

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, hizo una visita sorpresa a los niños y jóvenes que disfrutaban de la experiencia del campamento musical Rock Camp, en Abejar. La cantante navarra se reencontraba con Rock Camp, ya que Amaia estuvo en el campamento musical soriano en dos ocasiones, durante los veranos de 2011 y 2012.

Amaia Romero llegó a las instalaciones del Campamento Juvenil Sotolengo el viernes por la tarde. Los niños y jóvenes, que no sabían que la cantante se iba a pasar por el campamento, empezaron a gritar y a aplaudir como locos. «Les dijimos que se controlaran porque iban a tener suficiente tiempo para hablar y estar con ella», afirman desde Rock Camp. Después de saludar a todos los niños, cenó en el comedor con todos y a la noche disfrutó del concierto que ofrecieron los monitores del campamento. “Amaia ha actuado como si fuera una más, no ha ido de estrella, ha venido como si fuera su casa”, aseguran desde el campamento.

A la mañana siguiente, la ganadora de OT 2017 tomó parte en las diferentes clases, talleres y charlas. Desde Rock Camp ofrecen clases de batería, bajo, guitarra, teclado, voz, baile, lenguaje musical, técnica de sonido, estética y charlas sobre la historia del rock. A la tarde estuvo firmando autógrafos y hablando con todos los niños y jóvenes que disfrutan de la experiencia de Rock Camp hasta el día 11 de agosto.

Por la noche llegó el primer gran concierto de los acampados en Rock Camp, la Free Jam. La Free Jam es la primera oportunidad que los jóvenes tienen de mostrar su talento a los monitores. Desde Rock Camp explican que “este concierto sirve para conocer el escenario e ir perdiendo el miedo y los nervios a ponerse delante del público”. Esa misma noche la pamplonesa se animó a cantar y también subió al escenario, donde interpretó “Here comes the sun”, de Los Beatles, mientras tocaba el ukelele.

Here comes the sun es la canción que Amaia Romero envió allá por 2011 para participar, y en su caso ganar, una de las becas Rock Camp que se ofertaba desde el campamento musical. Amaia se hizo con la beca y disfrutó de su primera experiencia Rock Camp en el año 2011. En esa época, desde Rock Camp solo se ofrecía una beca, mientras que actualmente se ofrecen cinco becas Rock Camp. Hay una beca por cada instrumento del que se imparten clases y talleres en el campamento: guitarra, teclado, bajo, batería y voz. Representan el 100% del coste del campamento. Pueden participar todas las personas que tengan entre 12 y 17 años durante el desarrollo de los campamentos.

Al año siguiente, en 2012, la cantante pamplonesa volvió al campamento soriano. Su grupo ganó la Middle Jam, un concurso de bandas cuyos integrantes son todos acampados en Sotolengo que practican en locales de ensayo. Finalmente suben al escenario y los ganadores ruedan un videoclip. La banda de Amaia interpretó Lonely Boy de Black Keys.

El domingo Amaia se despidió. «Ha estado feliz, se ha relajado y le ha gustado volver a sus orígenes», concluyen desde Rock Camp.