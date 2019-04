Ana Fernández competirá por la Alcaldadía por la PPSO

La Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) ya tiene cabeza de lista para competir por la Alcaldía de la capital. Los afiliados de la formación que asistieron ayer a la asamblea eligieron a Ana Fernández Araque para encabezar una lista que tiene como ‘número dos’ a Jaime Ribas. El exdirectivo de Norma (dejó el puesto a petición propia a finales del pasado marzo, tras una vinculación con la empresa de 25 años en diferentes periodos) acompaña así a la decana de la Facultad de Enfermería en una candidatura que ahora tiene que completarse. La candidata es doctora por la Universidad de Zaragoza, tiene una maestría en investigación y está especializada en dirección y gestión de recursos humanos. Durante seis años fue directora de Enfermería de Atención Primaria con la responsabilidad de todos los centros de salud de la provincia.



Fernández fue elegida en una votación de los afiliados, dado que ella y Ribas se habían presentado como voluntarios. La decana obtuvo 14 respaldos. El antiguo director general y consejero de Norma consiguió siete.



Queda ahora confeccionar el resto de la lista, algo que se realizará «entre el partido y los propios candidatos», señaló el presidente de la formación, José Antonio de Miguel. Constan otros tres o cuatro afiliados que ayer mostraron su disposición a dar el paso. Habrá que tener en cuenta además los requisitos «para cumplir con la Ley de la paridad». El objetivo, conseguir una candidatura que «ilusione a la gente de la capital».



De la cabeza de lista De Miguel destacó su juventud y preparación. Llega «con muchas ganas, sirviendo al 100%» al partido y a los «intereses de esta provincia». Realizará «un buen papel de cara a defender los intereses de los sorianos en Soria capital». Por su parte, Ribas es alguien «de todos conocido», tras una «vida ligada e identificada con Norma». Los dos son personas «comprometidas» con Soria.



En cuanto al programa, «habrá que ir viendo entre todas las necesidades concretas que tienen los sorianos», explicó de Miguel, quien se fijó en primer lugar en que la gente tiene que estar «harta» de unos impuestos que han ido subiendo «todos los años». La PPSO hará «hincapié» en la fiscalidad, aseguró el presidente de la formación. También habrá que tener en cuenta la cuestión de la deuda municipal. La capital es el municipio «más endeudado de la provincia de Soria». De manera que «hay que darle una vuelta a la economía, no se puede derrochar» y es necesario «tener algo más de sentido común». De Miguel apostó por racionalizar y no dejar en «bancarrota» al siguiente representante político.



Entre las medidas del programa habrá que tener en cuenta además la atención a las zonas de la ciudad más allá de lo que es su núcleo. A su juicio, «el alcalde se dedica al centro», mientras que hay «zonas muy abandonadas». Para el presidente de la PPSO, «se puede hacer otra política».



No es la primera inmersión en una lista de la ya candidata a la Alcaldía de la capital por la PPSO. La decana de la Facultad de Enfermería es la segunda en la lista al Congreso, en una candidatura que lidera De Miguel.

El «colmo de los colmos»

No parece que la PPSO haya tenido mucho tiempo para destacarse en la campaña de las elecciones generales. Contaba con los «inconvenientes lógicos de un partido pequeño», pero no con algunos requisitos que muestran el estado de los servicios en la provincia. El partido está «organizando todas las cartas, que queremos que lleguen a todos los electores de la provincia». Unos 70.000, contó De Miguel. Y no basta el código, hay que poner la referencia «por calles». Si esto es «tremendo», hay algo que el presidente de la PPSO calificó como el «colmo de los colmos» y que «rebasa las líneas que se puede permitir la provincia». Cuando el partido ha ido a Correos para disponer el envío, resulta que las cartas «las tenemos que llevar a Zaragoza», porque «no recogen las cartas aquí».



«Esto ya es una vergüenza», consideró el presidente de la PPSO, algo que «no se puede consentir», ya que «tenemos una delegación de Correos». Y sin embargo, «pues no, tenemos que ir a Zaragoza» para que se realice el envío de las cartas, porque «si no, no se reparten». La PPSO tendrá que disponer «una furgoneta entera de las grandes» y eso que Correos tiene sus recursos.