El anciano que falleció en la residencia Benilde de El Burgo recibió numerosos bastonazos

El escenario que se encontraron los empleados de la residencia Benilde de El Burgo de Osma, de gestión privada, fue dantesco, según se desprende del atestado elaborado por la Guardia Civil para investigar la muerte de A. O. A. durante la noche del pasado jueves 10 de enero de 2018.



Las actuaciones de la Guardia Civil para recabar pruebas de lo ocurrido a las 21.45 horas del mencionado día cuando la víctima, A. O. A., y el detenido, un anciano de 94 años y que responde a las iniciales de M. P. C., se encontraban en la misma habitación del centro de mayores privado.



En concreto, y según la información que facilitó al día siguiente la residencia a través de su director, Javier Gómez, víctima y presunto agresor llevaban tres días compartiendo la misma habitación en este centro de mayores.



Sin embargo, esa noche del 10 de enero ocurrieron unos hechos que del informe policial se deduce que originaron un escenario dantesco. Los investigadores han confirmado que la víctima, de 91 años, sufrió múltiples bastonazos en un escenario en el que no tenía defensa. A. O. A. estaba metido en la cama, y según el atestado, tenía las muñecas atadas y por la cintura, lo que cual impidió que de alguna manera pudiera evitar o disminuir la agresión.



En ese marco, la víctima recibió numerosos bastonazos del detenido, M. P. C., quien sufre demencia senil, un deterioro cognitivo, que según apuntó el director del centro, se le ha ido incrementando con los años, motivo por el que la tutela corresponde a la Fundación Castellano y Leonesa para la Tutela de Personas Mayores Fundamay.



Esa noche, según explicaron desde la residencia, M. P. C. salió de la habitación y cuando una empleada observó su presencia se dirigió hacia él para llevarle a su estancia momento en el que descubrió el presunto ataque de M. P. C. con un bastón que utilizaba habitualmente, y en cuya punta había restos de pelo, según la información que trasladaron al día siguiente desde el centro, donde el detenido llevaba residiendo seis años.



Hasta ese día, no había resultado un interno conflictivo y los dos compañeros de habitación, detenido y víctima, no habían tenido ningún problema, según el director de la residencia, cuyas manifestaciones causaron un gran malestar en la familia de la víctima que se va a personar en la causa como acusación particular.



Un familiar de A. O. A. trasladó a este periódico su sorpresa por las manifestaciones que realizó el director de la residencia, Javier Gómez, ex presidente de la Diputación Provincial de Soria, y apuntaron que los bastonazos se realizaron «con alevosía y ensañamiento». El atestado confirma que A. O. A. recibió numerosos bastonazos, todos ellos en la cabeza que pudieron causarle la muerte, duda que resolverá la autopsia, aún pendiente.



Un interlocutor de la familia advirtió a este periódico que la víctima cuando ocurrieron los hechos, y que el atestado ha confirmado, se encontraba atado de manos y por la cintura, pese a que el entorno familiar no había autorizado dicha circunstancia, de la que el director de la residencia no comunicó nada el día que facilitó explicaciones de los hechos sobre los que ha abierto diligencias el Juzgado único de El Burgo de Osma para esclarecer los hechos.



El juez sustituto de El Burgo de Osma, Norberto Freire, acordó un día después, el 11 de enero, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del anciano detenido por presuntamente matar a otro en una residencia y que está siendo investigado por un delito de homicidio o asesinato. M. P. C., natural de Fresno de Caracena y que quien cuando fue preguntado por el motivo de los hechos contestó que porque le habían robado los corderos, fue trasladado al Servicio de Psiquiatría del Hospital Santa Bárbara para valorar su estado de salud y recibir tratamiento.



El Juzgado único de El Burgo de Osma continúa trabajando una vez iniciadas las diligencias para precisar los hechos de la muerte de A. O. A., de San Estaban de Gormaz, y esclarecer la responsabilidad penal del detenido a quien se le ha valorado en el Servicio de Psiquiatría.