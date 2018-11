Andrés: «Fumo, bebo, juego a la lotería y no he sido mujer de un solo hombre»

El Pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Soria quedará para el recuerdo, pero no por las decisiones tomadas o por el alto calado político de los debates. La concejala socialista, Lourdes Andrés, perdió completamente las formas tratando explicar que en su vida privada hace lo que le da la gana. Una afirmación del concejal de Sorianos, Luis Alberto Romero, desató la furia de Andrés, responsable del área de Seguridad, que dejó una buena ristra de frases para el recuerdo que rara vez se volverán a oír en el salón de Plenos. «Puedo confirmar que fumo y bebo alcohol» y «no soy mujer de un solo hombre» fueron algunas de las perlas que brillarán en el libro de actas municipal.



El insólito momento se vivió al finalizar el debate sobre una moción para el control del juego presentada por Ciudadanos, que fue aprobada por unanimidad. El concejal de Sorianos, Luis Alberto Romero, pidió que estos negocios «no se apoyen institucionalmente» aludiendo a la presencia de la concejala Lourdes Andrés en la inauguración de un salón de juegos en enero de 2017, situación que también fue denunciada en su momento por el mismo grupo. En el turno de réplica el portavoz municipal, Javier Muñoz, solicitó a Romero que se disculpara y retirara la afirmación. El edil de Sorianos, lejos de disculparse, instó a la concejala a «querellarse» contra el medio que publicó que había acudido (HERALDO/DIARIO DE SORIA) y que, en caso contrario, explicara qué «conclusiones» sacó de su visita.



Muñoz cedió su turno de palabra a Andrés, concejala responsable del área de Seguridad, que no dejó indiferente a nadie. «A mí me invitan a muchos sitios y me hacen muchas fotos, además, puedo confirmar que fumo, bebo alcohol y me sacan fotos con cervezas en la mano», arrancó Andrés. Si estas palabras ya sorprendieron a los pocos asistentes al Pleno y al resto de concejales, el espectáculo solo había comenzado. «El que me conoce, relaciona mi imagen con una mahou en la mano, si voy a misa no bebo mahou y cuando vengo al Pleno bebo agua», espetó.



La concejala advirtió que no tenía porqué dar explicaciones de su vida privada y aclaró que acudió al salón de juegos «con un amigo» –el diputado provincial y concejal por el PSOE en Golmayo, Pedro Casas– y que «pedimos prestados 2,5 euros para jugar a la ruleta porque cinco me parecían mucho». «Y no los he devuelto», bromeó ante el asombro general. «Son cosas de mi vida privada», reiteró. Andrés continuó indicando que si en Soria de media se juegan 250 euros a la Lotería «alguien juega de menos porque yo juego más» . El desconcierto en el salón de Plenos era ya evidente y el propio alcalde, Carlos Martínez, pareció con ganas de retirar la palabra a su concejala. Sin embargo, no había manera de frenar a la edil.



En opinión de Andrés estas cuestiones «no le dan derecho a insultarme» ya que «no tengo 13 años sino 56» y «tengo a mis hijos educados». «No me presento en política para dar buena imagen, ni tengo que dar ejemplo en mi vida privada, lecciones las justas», remarcó. Andrés insistió en que aunque en la vida pública recomiende no beber alcohol «me puedo tomar una cerveza» y que «fui concejala de Juventud y abrí los polideportivos para el ocio nocturno de las jóvenes». «No le doy tabaco a un menor, pero soy adicta al tabaco»., manifestó. «Estas explicaciones no se las tengo porque dar. Hace unos meses se las daba a mi padre que era el único autorizado para pedirlas», advirtió.



Las caras de sorpresa ya se habían transformado en incomodidad, pero todavía quedaba un final por todo lo alto. Andrés lamentó su adicción al tabaco, pero manifestó que no por eso la tienen que «lapidar» y desveló que «no he sido mujer de un solo hombre». «Igual me tienen que expulsar de la Iglesia, pero yo no he prometido amor eterno a nadie», concluyó.