Angulo dimite como presidenta del PP: "Doy este paso porque es bueno para mí y para el partido".

Bombazo en la calle Almazán, sede de los populares sorianos. La presidenta del PP de Soria, Mari Mar Angulo, flanqueada por el secretario regional del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y por el secretario del PP soriano, Jesús Ángel Peregrina, ha anunciado que lo deja. Dimite como máxima dirigente del partido tras diez años en el cargo y tres congresos provinciales, el último de ellos hace apenas un año. "Dejo la presidencia del partido, puede sorprender pero es una decisión de largo tiempo", subrayó.



Angulo explicó que deja el cargo "igual que cuando llegué, con orgullo y humildad" después de "haber militado en la organización política más importante de la provincia". "Dejo la presidencia porque es el momento y en la dirección del PP hay gente cacpacitada para asumir esta responsabilidad porque ser presidenta para mí es estar al 120% y también soy portavoz adjunta en el Senado", apostilló.



La ya ex dirigente popular explicó que "lo importante es saber dar este paso, hemos dado la cara por el partido y por la provincia y ahora, soy más del PP que nunca". Reconoció haber hablado con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "una decisión que yo le pedí hace meses, mi presidente y mi amigo, que ha aceptado, coordinado también con la dirección nacional. Doy este paso porque es bueno para mí y para el partido".



Reconoció haber sufrido "momentos convulsos", en su disputa en el Congreso con el que fuera secretario del PP de Soria, Antonio Pardo, y dijo tener dos espinitas clavadas: la derrota en el Ayuntamiento de Soria y la pérdida de la Diputación Provincial, "y aunque tampoco ganamos en otros municipios importantes, realmente no los recuperamos porque ya los habíamos perdido".



Por su parte, el secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, adelantó que será mañana la Junta Directiva Provincial del PP la que elija al nuevo presidente, a la que asistirá Fernández Mañueco. No será un presidente interino sino presidente con todas las palabras y que asumirá los poderes con vistas a las elecciones municipales y autonómicas, por lo que no se celebrará Congreso Provincial a corto plazo. "Lo deja en un momento propicio tras un Congreso de hace un año un tanto convulso, y tiene nuevas responsabilidades en el Senado".



Vázquez cerró la puerta a un posible regreso del líder de la PPSO, José Antonio de Miguel, "no me interesa lo que diga, tomaron su camino y ellos sabrán lo que hicieron, no volverán al PP", así como a los actuales no adscritos de Diputación escindidos del Grupo Popular.



La reunión de la Junta Directiva está prevista para mañana a las seis de la tarde.