Angulo indigna al PSOE por liderar el no del Senado a la moción poblacional

El senador Jesús Manuel Alonso y la vicesecretaria del PSOE Castilla y León y procuradora, Virginia Barcones, cargaron ayer con dureza contra el no del Senado a la moción propuesta por los socialistas con medidas contra la despoblación. Pero dentro de la Cámara Alta hubo algunos senadores especialmente señalados, los sorianos por el PP, con especial mención para Marimar Angulo por haber encabezado la negativa.

En palabras de Barcones y ante la negativa a dotar con presupuesto las medidas presentadas, «me llamaba la atención oír a Marimar Angulo, que salía luego sacando la cara por todos, encima». La dirigente del PSOE autonómico destacó el hecho de tener «una senadora de Soria ante el rechazo de medidas que favorecían de forma especial a Soria y a nuestra tierra».

«Y hablaba de que pedíamos de menos», prosiguió Barcones durante su intervención. «No, pedimos adicional. Pedimos específico. Es que les pasa lo mismo con este tema en la moción del Senado que cuando hablamos del Plan Soria. Es que no se trata de sumar lo que ya se hizo, se trata de sumar cosas adicionales y específicas para los territorios que están despoblados».

No obstante, también hubo mención especial para el resto de senadores populares sorianos. Una de las propuestas de la moción del PSOE era situar sobre el mapa « de España «cuáles son las zonas, las provincias, las comarcas» más afectadas para «actuar con máxima contundencia, con mayores medidas». «Pues bien, los senadores del PP por Soria, que son tres más un añadido por la Comunidad -Marimar Angulo, Gerardo (Martínez), Tomás Cabezón y también de Juan José Lucas– votaron no».

Barcones apuntó que «otra de las cosas a las que votaron que no, y que yo no puedo entender, es a establecer estándares de acceso a infraestructuras de servicios públicos» teniendo en cuenta el déficit territorial. «¿Pero alguien duda que en la provincia de Soria tenemos un déficit de acceso a las infraestructuras y a los servicios?».

Por su parte Alonso lamentó las «manifestaciones de autocomplacencia y hasta de júbilo con los Presupuestos Generales del Estado» por parte de los populares. «No debería ser así, porque es lo mínimo, mínimo, mínimo que se le puede conceder a una provincia».

El senador socialista soriano hizo suyas las palabras del presidente de FOES, Santiago Aparicio, en las que recordó en la noche del jueves que las peticiones que hizo hace diez años para la provincia siguen sin ser satisfechas. «La situación es la misma que en 2008 pero agravada. Soria vive una situación extrema y se tienen que tomar decisiones contundentes». Por ello justificó que en el Pleno del Senado se presentó una moción «no para hablar de despoblación» sino para adoptar medidas. Todos los grupos apoyaron las propuestas, pero el PP tumbó dotarlas de presupuesto.

Como ideas Alonso defendió que el cheque bebé de 1.000 euros debería circunscribirse únicamente a zonas despobladas y que esos nacimientos en los pueblos se compensasen con «10.000, 20.000 ó 30.000 euros», concentrando la partida donde realmente se necesita. También abogó por exenciones de cotización a la Seguridad Social en las áreas de escasa densidad de población «en vez de pagar una renta de 400 euros para malvivir en una gran ciudad». Además, consideró insuficiente los dos años de tarifa plana para autónomos, dado que los que llevan años instalados trabajan en un mercado muy limitado.

No obstante, las claves fueron dos. Barcones apuntó que «hemos visto pasar por Soria a la comisionada (ante el Reto Demográfico, Edelmira Barreira), a decir lo mismo de siempre, que es nada, pero la Estrategia Nacional contra la Despoblación no aparece». Por otro lado, «la política fiscal es fundamental en la lucha contra la despoblación». Pero por el momento, otro no.