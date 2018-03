Angulo tilda de «grosería» la respuesta del alcalde a la visita de De la Serna

La presidenta del Partido Popular en Soria, María del Mar Angulo, calificó de «grosería» las declaraciones realizadas por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, tras la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado jueves, a las obras de la Autovía del Duero. Se refería al símil que hizo el regidor sobre una visita ministerial «sin asumir compromisos», y en concreto a una frase, reprodujo la también senadora, «en la que dijo que la visita del ministro era como venir a mear a la cuneta, que es algo absolutamente vergonzoso».

Asimismo, Angulo lamentó la actitud del regidor y señaló que «al alcalde de Soria le dan alergia las autovías, quizá porque lo pone frente al espejo de lo que prometió y no cumplió». Según añadió, «Martínez Mínguez es la cara más visible de los compromisos no cumplidos por el PSOE».

En la misma línea, recriminó al alcalde que «solo hable en rueda de prensa de la visita del ministro y no diga o hable de los proyectos que tiene paralizados en el Ayuntamiento, o hable de por qué se tarda tanto en realizar y dejar salir expedientes».

La presidenta provincial de los populares se refirió a los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobarán hoy, e indicó que el compromiso con la A-11 «va a estar escrito negro sobre blanco en números, en todos los tramos y en todos los puntos, porque hay un compromiso de ponerla en servicio cuanto antes y la experiencia nos dice que cuando se han iniciado las obras ha sido así». Insistió en que las cantidades presupuestadas responden al compromiso del Gobierno y que «las obras de la autovía no pararán por falta de dinero».

Recordó que los fondos para la pasarela de Golmayo también estarán, tal y como anunció el ministro de Fomento. En ese mismo sentido, mostró su confianza en «que tenga que haber dinero, aunque con cantidades menores, para poder avanzar administrativamente en alguna partida de la A-15, para redacción de proyectos o lo que se pueda».

En cuanto al nuevo centro penitenciario, avanzó que en lo que trabaja el PP provincial es en que se agilicen los trámites y que se abran al menos dos módulos, ajustando recursos pero que se ponga en servicio. «Se tiene que estudiar la demanda de efectivos y de personal contando con el número de módulos o el grado de apertura del centro», afirmó en relación a una futura inauguración de la cárcel.

Por otro lado, Angulo hizo un balance positivo de los últimos acuerdos firmados por el Consejo de Ministros que afectan directamente a Soria, uno relacionado con el superávit y otro con la instalación de banda ancha en todos los municipios. El Consejo de Ministros aprobó recientemente dos acuerdos que influyen en la provincia de Soria, según recordó Angulo. El primero de ellos permite que las entidades locales puedan destinar más dinero de su superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles al incluirse nuevos servicios públicos. El objetivo, recordó la presidenta provincial del PP, es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que sea racional y no genere déficit al final del ejercicio.

En el segundo de ellos, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de ayudas para la realización de proyectos de extensión de las redes de banda ancha de última generación, con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha 300x100, por valor de 150 millones. Las ayudas que se autorizan son la primera convocatoria del plan para llevar fibra óptica a 300 Mbit/s al cien por cien de los núcleos de población de España, apuntó Angulo. El Plan 300x100 cuenta con 525 millones de euros para extender la cobertura de banda ancha a las localidades de pequeño tamaño y al ámbito rural en el periodo 2018-2021. Destacó que «este acuerdo permite y asegura que el cien por cien de los municipios cuenten con fibra y cobertura de banda ancha. Una infraestructura importante que permitirá fijar población, crear empleo y mejorar los servicios».