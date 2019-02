Año y medio de cárcel por obtener datos del Registro de la Propiedad

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a un año y medio de prisión a G.A.R. como autor de los delitos de descubrimiento de secretos y de daños, al hacerse de forma irregular con datos sensibles del Registro de la Propiedad donde trabajaba, en concreto en proceso de expediente de regulación de empleo. La pena también incluye una multa de 3.600 euros. La sentencia señala que el acusado instaló en su ordenador un software que le permitía acceder por control remoto al ordenador de un compañero y por lo tanto tener acceso a los datos económicos y de gestión del Registro de la Propiedad, a lo que no estaba autorizado por no tener nada que ver con su trabajo. «El propio acusado ha reconocido que accedió al ordenador número 8 porque quería saber lo que hacía el trabajador de dicho puesto, que quería obtener datos para cubrirse las espaldas frente a un posible despido tras el ERE. Hay, por tanto, un ánimo de descubrimiento de datos confidenciales», reconoce el fallo, que insiste en que se apoderó de información «sensible y secreta, que no tiene por qué ser conocida por todos los trabajadores sino simplemente por los interesados».

Uno de los días que accedió por control remoto al ordenador que no era el suyo procedió a realizar 2.129 capturas de pantalla, que trasladó a un programa de dibujo para su tratamiento, además de borrar archivos y carpetas con datos sobre nóminas, contabilidad y facturación de clientes del Registro de la Propiedad. Además, matiza la jueza, tenía instalado en su ordenador de trabajo un software de ocultación y encriptación.

Tuvo acceso a hojas Excel de retribuciones y distribución de beneficios a los distintos empleados y facturas del Registro con terceros.

En cuanto al delito de daños, el fallo asegura que a pesar de que el acusado niega que borrara archivos, la Policía Nacional indica en su informe que existen carpetas borradas y luego recuperadas, y la responsable del Registro, que no reclama por estos hechos, declaró que fue necesario la reconstrucción de archivos.