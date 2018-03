El anteproyecto de Santa Clara se encargó en febrero

La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, aseguró ayer que el anteproyecto para la reforma de Santa Clara se encargó el pasado mes de febrero. De Gregorio destacó que en apenas un mes el documento «ya está terminado» lo que prueba la «apuesta rotunda» del Gobierno por convertir el edificio en un centro de promoción de la cultura de Defensa. La subdelegada recordó que previo a la elaboración de un proyecto definitivo es necesario contar con un anteproyecto y aseguró que la primera parte de la reforma, que afecta a la planta baja de la iglesia, «no es muy costosa».



En el anteproyecto, que afecta a lo que será la primera fase de la reforma de Santa Clara, se expone que el inmueble contará con un par de espacios de archivo, un sala principal que se podrá destinar a exposiciones o actos sociales, un apartado de vestuarios, un espacio para la Hermandad de Veteranos y una sala de reuniones. «El proyecto finalizado no está, pero sí tenemos un anteproyecto que se realizó en menos de un mes y está acabado», comentó De Gregorio. La subdelegada insistió en que «como siempre, primero se elabora un anteproyecto y luego el proyecto definitiva, luego se hará la supervisión y será una vez finalizado todo este proceso cuando se hará la consignación», afirmó.



De Gregorio quiso aclarar que «el Gobierno no se olvida de Santa Clara» y que según se le transmitió desde la Secretaría de Estado de Defensa «hay un compromiso para llevar a cabo esta actuación, que se hará en dos fases, como he dicho siempre». «Es un proyecto que no es muy costoso económicamente y después de la primera fase se abordará la segunda», relató.



La representante del Gobierno reconoció que no hay un «plazo concreto» para terminar el proyecto definitivo y la supervisión. Tampoco hay concreción sobre el coste que supondrá esta primera fase ya que la valoración definitiva estará incluida en el proyecto definitivo. De Gregorio incidió en que va a trabajar «intensamente» para que el documento esté acabado «cuanto antes» y «haya consignación».



Las explicaciones se llegan después de que en la víspera el diputado socialista, Javier Antón, tras reunirse con el Secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, asegurara que no existía proyecto. De Gregorio quiso evitar polémicas con el PSOE, pero sí quiso explicar que desde la Secretaría de Estado le habían manifestado que las declaraciones de Antón eran «radicalmente falsas». La subdelegada advirtió que algo similar ya ocurrió con motivo del encuentro que mantuvieron Conde y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, el pasado diciembre. De Gregorio indicó que, según la Secretaría de Estado, la información trasladada en ambas ocasiones por los representantes sorianos no se ajusta a la realidad.