Antígona pide protección efectiva para mujeres víctimas de violencia de género

La asociación soriana para la protección de mujeres víctimas de violencia de género Antígona, que ayer recibió uno de los ocho premios Meninas otorgados anualmente por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, pidió que se proteja de forma efectiva a las féminas que sufren el maltrato machista. «Ya está bien de que sigan matando mujeres con órdenes de protección, que no haya ninguna institución que las proteja», recriminó la presidenta de Antígona, Concha Baena, tras agradecer el reconocimiento de la Delegación, por lo que supone de visualización a la hora de que las mujeres conozcan la existencia de asociaciones que las ayudan y «vean que pueden salir de esa violencia».

Baena insistió en que «lo que hay que hacer es protegerlas», pero también exigió responsabilidades. «Si un juez dice que hay que protegerlas durante 24 horas, y un político cuenta con ocho guardaespaldas tras él, para las mujeres con dos es suficiente. No tienen por qué quedarse encerradas en casa. Que se las proteja como dice la ley que hay que protegerlas, y que se asuman responsabilidades de lo que está pasando, porque aquí están matando a mujeres y a niños y nadie asume ninguna responsabilidad, nadie dimite ni pone su puesto a disposición, ni nadie exige que se dimita, eso es lo verdaderamente peligroso, lo que estamos permitiendo nosotros mismos, los ciudadanos», sentenció.

Antígona aprovechó el premio Menina, que reconoce su labor a lo largo de las dos últimas décadas en la protección y asesoramiento a las víctimas de violencia de género en la provincia, para demandar a las administraciones una ayuda integral, «en todos los aspectos, que las informen cómo tienen que presentar una denuncia, cómo tienen que protegerse…». Según destacó Antígona, «es mucho lo que queda por hacer y pocas las ganas que hay por parte de la Administración de hacerlo». Baena destacó su independencia, que les permite tener «la lengua suelta para poder decir todo lo que pensamos de lo que funciona mal», «infinidad de cosas», matizó. «Me gusta poner la cara colorada a quien se la tenga que poner, y si tengo que ir al juzgado volveré a ir, y a mucha honra», concluyó.

En cuanto a las administraciones, «les diríamos que ya vale de jugar con las mujeres, de no creerlas, ya vale de permitir que los hijos de las víctimas de violencia de género sigan viendo a los maltratadores, porque si están maltratando a la madre también lo están haciendo con los hijos, ya está bien de que los jueces sigan sin creer a las mujeres, y maten niños porque no les han creído en tres o cuatro denuncias…», enumeró Baena, quien ofreció la asociación para poner sobre la mesa la necesidades y actuaciones requeridas. «Estamos dispuestas a sentarnos e irles diciendo, pero aquí nosotros no somos lo suficientemente importantes, no damos votos, no somos políticamente correctas», afirmó.

Baena dio las gracias por el premio Menina. «Es muy importante, después de tantos años trabajando, dando la cara a gusto, y jugándonos muchas veces la vida. Por fin se nos reconoce el trabajo, porque la mentalidad de la gente ha cambiado, las mujeres viven con más tranquilidad», aseguró.

Según dijo, durante los años en los que la asociación lleva trabajando se ha producido «muchísima mejora, la sociedad, mentalmente, ha cambiado por completo. Ahora Antígona no tiene que salir corriendo a las tres de la mañana a recoger mujeres heridas y atenderlas, o a llevarlas al hospital. Ahora las mujeres reconocen antes lo que las está pasando, y vienen a pedir ayuda, a preguntarnos qué tienen que hacer, cómo», indicó minutos antes de recibir el premio, otorgado en el Aula Magna, en un acto que contó con la asistencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y ocho subdelegados de Castilla y León.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, reconoció que todavía queda «mucho camino por recorrer» en la lucha contra la violencia de género, ya que, según la previsión, el año se cerrará en la provincia de Soria con un centenar de denuncias, 111 casos activos de violencia de género y 33 mujeres con protección policial, en nueve casos con pulseras para evitar la aproximación del maltratador. Aunque todo indica que habrá un descenso de denuncias, «no es un dato positivo», puntualizó, instando a las mujeres a dar el paso. Barcones presidió en Soria la Gala Regional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sirvió para reconocer a colectivos que trabajan para proteger y ayudar a las mujeres víctimas de la violencia machista, a través de los Premios Meninas.

Según destacó, la activación del Pacto de Estado contra la violencia de género y de los recursos, tanto a nivel de sensibilización como de medidas de protección, «va a suponer seguir avanzando y cada día ofrecer más garantías en el ámbito de la ley, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de toda la sociedad para la protección de las mujeres», incidió.

Anunció que próximamente se presentarán unos cursos de formación destinados a los cuerpos y fuerzas de seguridad en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, que tienen el fin de lograr una mayor empatía con las víctimas de violencia de género y conseguir que los agentes desarrollen una mayor inteligencia emocional que les permita una interactuación más fluida y práctica.