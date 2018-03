Antón recrimina a Fomento la falta de información sobre la A-11

El ministro de Fomento está resultando un tanto escurridizo para el representante soriano por el PSOE en el Congreso de los Diputados, después de que haya pasado más de un año sin contestación a la petición de una reunión para conocer los pormenores de todos los asuntos de la provincia vinculados a esta cartera. «Solicitamos la reunión en enero de 2017 pero no ha tenido ni un pequeño hueco», criticó Javier Antón, quien consideró que «el desprecio que el ministro hace a los representantes de esta provincia es o bien porque le resbala lo que ocurre aquí o porque no tiene alternativas para solucionar los problemas de su competencia en Soria». Según el diputado socialista, «nos tiene olvidados y encima nos quiere abandonar».

El PSOE estima que no es suficiente con que se acaben dos tramos de autovía este año si se dejan «abandonados muchos otros asuntos competencia del ministerio, que no da soluciones». Por ese motivo, la semana próxima registrará en el Congreso una batería de preguntas para repasar las preocupaciones del grupo y de los vecinos de Soria, según Antón, quien indicó que «hay muchas incertidumbres con respecto a la autovía A-11, al margen de celebrar que se acaben dos tramos este año».

El PSOE preguntará por el que discurre entre la variante de Langa de Duero y la localidad burgalesa de Aranda, ya que en febrero de 2016 se firmó la resolución del contrato y a pesar de que han pasado ya dos años no se tienen noticias de avances. «¿Hay alguna alternativa para este tramo que en la parte administrativa no ha avanzado en dos años ni un solo papel?», planteó Antón.

Las incógnitas se fijan igualmente en el tramo entre Los Rábanos y La Mallona. Una respuesta parlamentaria en diciembre de 2016 indicaba que estaba en fase de redacción del proyecto, pero está «absolutamente parado y queremos saber en qué situación se encuentra, si se va avanzando», apuntó. Pero las dudas no sólo se ciernen sobre la A-11, según Antón, quien busca igualmente explicaciones en la A-15, en concreto en los tramos entre Villar del Campo y Ágreda y desde ahí al límite con Navarra. «En el presupuesto del año pasado aparecía 2017 como la fecha de finalización de la redacción de este proyecto y por eso preguntamos en qué situación se encuentra, porque queremos que la A-15 continúe hasta Navarra. ¿Cómo lo recogen en este borrador de presupuestos, van a poner partida presupuestaria para ejecutarla? Son preguntas que tiene que resolver el ministerio», enfatizó. Recordó igualmente que no se ha informado sobre cómo conectar la A-11 con la A-15, «¿o qué pasa con la redacción del proyecto entre Los Rábanos y Fuensáuco que no aparece?, ¿tiene previsto el ministerio incluirlas en el borrador de presupuestos o el definitivo para 2018?».

Tampoco se olvida Antón de la situación entre la variante de El Burgo y San Esteban, ya que una decisión judicial ha impedido la compra de la empresa adjudicataria Assignia por parte de Rogasa. «¿Cómo va a afectar esto, va a retrasar el proyecto o se verá ampliado el plazo de ejecución en los presupuestos de 2018?», preguntó Antón, por no hablar, dijo, de las incertidumbres entre Aranda de Duero y Valladolid, «que son muchísimas».

San Leonardo

Otra de las preguntas se referirá a la variante de San Leonardo de Yagüe, «aprobada pero esperando en un cajón», criticó Antón, ya que a pesar de los «accidentes, desapareció de los presupuestos». Y una más se referirá al convenio con el Ayuntamiento de Soria respecto a la urbanización del paseo del Espolón y Mariano Granados. «En 2013, el entonces secretario de Estado, Mario Garcés, dijo que tenían casi acabado el borrador y ahora sostienen que sólo era un protocolo», denunció el diputado.