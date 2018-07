La noche electoral del maratoniano recuento de los votos en la Cámara de Comercio de Soria, que se extendió hasta pasadas las tres de la madrugada, dejó un derrotado sin paliativos: Santiago Aparicio, el presidente de Cecale y de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). En realidad podría afirmarse que ha sido la derrota más severa que ha sufrido el dirigente empresarial, cuyo papel queda ahora debilitado al frente de la patronal regional y provincial.

Aparicio se estrelló en su intento por controlar también la Cámara. Se resquebraja así la imagen de un empresario prácticamente invicto en la Confederación y en la Federación, donde mantiene una base de poder muy sólida. Entra así en una situación de debilidad, sobre todo tras el distanciamiento progresivo con los sindicatos en Cecale.

Aparicio minusvaloró a Alberto Santamaría, ganador sin paliativos de las elecciones. Le infringió una derrota tremenda basada en el voto presencial. El presidente de Cecale minusvaloró este apartado, y pensó que el voto presencial seguiría por los mismos derroteros que el voto por correo y el voto delegado, donde ganó en los primeros momentos del recuento. Luego llegaría la sangría. El mismo empresariado que le ha apoyado durante estos años, o al menos una parte importante de él, le ha dado la espalda. El mensaje es claro: no acepta poner bajo mando único las dos organizaciones empresariales sorianas, FOES y la Cámara. Fue una verdadera cura de humildad.

En cualquier caso, y aunque en la noche electoral sólo hubo un intercambio de palabras con su gran rival, debido a los encontronazos surgidos en el proceso, Aparicio fue el primero en felicitar a Santamaría en un gesto de fair play. El grupo de FOES presente en el salón de actos de la Cámara se vino abajo a medida que se contaban los votos.

«No era lo esperado porque después del voto por correo y sobre todo viendo la trayectoria de las elecciones de las Cámaras de Comercio, llevar a gente presencial a votar es muy difícil, complicado, pero han hecho una labor espléndida, hay que felicitarlos», dijo Aparicio sobre los resultados. «Me ha dicho Alberto Santamaría que a ver si trabajamos juntos. Si trabajamos juntos fenomenal, encantados, y nada más».

El recuento dejó grupos ajustados, pero otros en los que la opción del presidente de la Cámara duplicaba en votos a los candidatos de FOES. «Ha habido grupos que han estado más ajustados, ha habido otros que han estado más distantes tes pero para nosotros ha sido una sorpresa el voto presencial».

Éste arrojó la nada despreciable cifra de más de 1.000. «El porcentaje que más se ha votado en toda España ha sido un 5% del censo en las elecciones en una Cámara amara de Comercio», recordó Aparicio todavía confundido por el poder de convocatoria de Santamaría. «Hay que felicitarles, lo han hecho muy bien, han trabajado muy bien y no pasa nada; nosotros no hemos ido a una guerra, lo hemos dicho muchas veces, pensábamos que se podía cambiar la gestión y tener una sola voz en los empresarios. Ellos han decidido y no hay nada que objetar».

El varapalo a Aparicio, sin rival en las últimas elecciones de FOES (solo hubo una candidatura, la suya), deja grietas en una base ayer sólida, pero hoy mucho menos. «El mensaje de poner una sola voz por lo visto no ha debido calar;pues nada, seguiremos trabajando en nuestros cometidos. Ya dijimos que no pasaba nada, si ganábamos ganábamosy si perdíamos, perdíamos, no hay ningún problema».

Reiteró también el dirigente empresarial que «no hemos ido a ninguna guerra, no hemos forzado ninguna guerra, no hemos forzado ningún comentario ni nos hemos metido con la otra candidatura, solo nos hemos defendido de los ataques que sufríamos».