Un aperitivo a pie para La Saca

Los cascos de los novillos, los cencerros de los mansos y las voces de los corredores resonaron ayer por la calle Valonsadero hasta la puerta de corrales del coso de San Benito. No era La Saca –quedan aún cuatro días y ayer no había caballos– pero no faltó emoción y apoyo popular. La Asociación Soriana de Encierros cumplía así por segundo año consecutivo con un acto novedoso, pero que va uniendo respaldos para integrarse en el calendario prefestivo.

La jornada comenzó para el público general en torno a las 10.00 horas pero antes ya se había trabajado para garantizar la seguridad en el recorrido, aprovechando las talanqueras de La Saca y añadiendo otros elementos. Los cuatro novillos elegidos para el encierro, facilitados por Tauroemoción, aguardaban en los corrales mientras corredores sorianos y algunos foráneos se preparaban para acompañarles a la carrera.

Arropados por mansos y sus correspondientes cencerros para señalar su presencia, los novillos arrancaron con fuerza para remontar la calle Valonsadero por vez primera, estudiando el terreno aunque alguno ya cabeceó lo suyo. Mientras tanto los grupos de amigos, algunos de ellos uniformados como era el caso de los organizadores, se dispersaban para ir incitando a los toros a tomar velocidad. Muchos valientes pisaron el asfalto, otros coparon las vallas de Las Pedrizas, y otros muchos aprovecharon para ver el encierro desde la barrera. Detrás de la talanquera, había segunda fila de espectadores para no perdérselo.

Llegó el momento de bajar de nuevo hacia la plaza para repetir una nueva pasada y poco a poco el grupo se fue disgregando, dejando las imágenes más emocionantes de la jornada. Estuvieron más o menos controlados en todo momento y de hecho su diversidad de pelajes hizo que fuese fácil no despistarse, pero aún así hubo momentos en los que los participantes saltaron con ganas sobre las vallas.

Tras cuatro pasadas con los preceptivos descansos en las instalaciones habilitadas en lo alto de la calle Valonsadero, y ante el convencimiento de que se habían aprendido el recorrido y por tanto podían buscar los resguardos, se decidió que los novillos regresasen a los corrales. Los toros fueron nobles, los corredores pudieron acompañarles sin excesivos agobios y más allá de alguna lengua fuera (hasta cruzar Merineros la subida es pronunciada) todo salió a pedir de boca. Había sido una hora de carreras bastante respetuosas en las que incluso se había cubierto algunas zonas con malla y una red verde para evitar que se citase ahí a los toros y se diesen la vuelta, evitando así situaciones de peligro.

No obstante, la segunda edición de estos encierros populares aún tenía mucho que ofrecer. Como no se puede participar en encierros reales hasta los 18 años aunque hay Comunidades donde se ha rebajado a 16, los toros carretones tomaron el relevo para hacer que los más pequeños y algún mayor con ganas de más se echasen unas carreras en el entorno de San Benito.

Aunque el parquecillo de La Picota aún daba algo de sombra, la temperatura iba subiendo. Para combatir la canícula la Asociación Soriana en Encierros ofreció un almuerzo y un vermú antes de la comida de hermandad, con una tarde prevista para los más pequeños.

Aunque no se considera acto sanjuanero, el encierro sirvió de preludio de las fiestas tanto en lo taurino como en la parte de la convivencia. Para el miércoles comenzará la feria taurina propiamente dicha y hasta el Domingo de Calderas los taurinos sorianos vivirán la semana dorada para su afición. Ayer, algunos la comenzaron siendo parte activa de un festejo con sensación de que perdurará.