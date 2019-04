Una apertura con más retraso del esperado

Como no podía ser de otra forma, hasta la puesta en servicio del tramo de la Autovía del Duero en Soria entre Santiuste y El Burgo de Osma, fue presa de los retrasos. La apertura al tráfico estaba prevista para las 10.00 horas, según informó en la víspera la Subdelegación, pero los primeros vehículos, en dirección a Valladolid, no circularon hasta las 11.21 horas. No obstante, los carriles en dirección a Soria no se abrieron hasta pasadas las 13.20 horas, es decir, dos horas después.



Los retrasos, cancelaciones y suspensiones han estado presentes en la construcción de esta autovía casi desde su concepción. Si el desdoblamiento de la N-122 ya fue objeto de debate en la campaña de 1993, hace 26 años, la apertura del nuevo tramo llega 15 años después de la puesta en servicio del, hasta ayer, único tramo activo de la A-11 en Soria, la variante de El Burgo. Además, el Santiuste-El Burgo se abre al tráfico 10 años después de que la obra fuera licitada e incumpliendo flagrantemente los plazos de ejecución marcados en el pliego que establecía un tiempo máximo de 34 meses. Hasta seis ministros han ocupado la cartera de Fomento durante el tiempo que ha estado ‘activa’ la obra de este tramo. Por eso, aunque para una provincia con la carencia de infraestructuras viales que sufre Soria ayer fuera un día histórico, había poco que celebrar.



Pocos minutos antes de la hora prevista de apertura (10.00 horas) había bastante ajetreo en el punto inicial del tramo, situado a pocos kilómetros del puerto de El Temeroso. En la rampa de acceso se acumulaban varios vehículos y una veintena de personas entre los técnicos de la adjudicataria, personal de Carreteras y una pareja de la Guardia Civil. Enseguida desvelan que la apertura no cumplirá el horario previsto. El problema reside en que se ha decidido aguardar a que el firme estuviera lo más seco posible para poder pintar las marcas viales que darán acceso a la autovía. Pasadas las 10.00 horas comienzan las labores de marcado y sobre las 10.30 horas hace aparición la ‘estrella’ de la mañana, la maquinaria de pintado.



Los técnicos avanzaron con las mediciones, se diseño la estrategia con la Guardia Civil y cuando faltaban unos 10 minutos para las 11.00 horas comenzaron las labores de pintado justo en la marca que ha dejado la capa de aglomerado que indica el inicio de la vía de alta capacidad. Unos diez minutos más tarde, la Guardia Civil hizo acto de presencia en la N-122 y procedió al corte del tráfico rodado. En apenas unos minutos se acumuló un buen número de vehículos, en su mayoría camiones de gran tonelaje, evidenciando aún más si cabe la necesidad de que las obras de la A-11 avancen a un ritmo mayor que el mostrado hasta la fecha.



Desalojados el resto de vehículos, fue un coche de la Guardia Civil el encargado de abrir la marcha por el nuevo trayecto a las 11.21 horas. Una puesta en servicio protocolaria y sin alardes por culpa de la ley electoral que ha impedido que los responsables de Fomento acudieran hoy a presumir de una obra de la que más bien deberían estar avergonzados. El tramo Santiuste-El Burgo consta de unos 8,5 kilómetros y emplean menos de seis minutos en recorrerlo.



Sin embargo, la escena vivida en el punto inicial del tramo se repitió durante las siguientes dos horas en el punto de salida, o, más bien, en el punto de entrada para los vehículos que iban dirección Soria. Según explicaron técnicos de la empresa, fue necesario acometer labores de borrado y repintado de las marcas viales. Desde el paso elevado de Valdenarros podía observarse perfectamente cómo el tráfico fluida en dirección a Valladolid, pero los carriles que llevan hasta Soria estaban todavía desiertos. No fue hasta pasadas las 13.20 horas cuando empezaron a circular los coches y, sobre todo, los camiones, que también en esta ocasión fueron precedidos por las patrullas de la Guardia Civil.



El tramo, con calzadas separadas y dos carriles por sentido, conecta al Este con la N-122 a través de una conexión provisional de 200 m (al estar en construcción el tramo contiguo Venta Nueva–Enlace de Santiuste) y finaliza en la conexión con la Variante de El Burgo. El trazado discurre siempre al norte de la actual carretera N-122, que quedará como vía de servicio y sensiblemente paralelo a la misma, con una longitud aproximada de 8,5 km. La inversión total, incluyendo expropiaciones, alcanza los 38 millones.

Se ha ejecutado un enlace denominado Enlace de Santiuste, resuelto con paso inferior de la autovía, al que se conectan la carretera N-122 y la carretera SO-P-4051 de acceso a Santiuste. También han sido ejecutados un total de 6 estructuras y 3 muros, entre los que hay que destacar el Viaducto Velasco y el paso inferior del gasoducto afectado. Asimismo, se ha resuelto la reposición de la carretera SO-P-4050 de acceso a Valdenarros, así como la continuidad o reposición de 11 caminos agrícolas. Una vez puesta en servicio la autovía A-11, se acometerán las actuaciones necesarias en la N-122 para finalizar dichos trabajos de reposición, previsiblemente durante el mes de mayo.



En principio, no será el único tramo de la A-11 soriana que entre en servicio este mismo año. Se espera que en cuestión de un mes, antes de las municipales del 26 de mayo, se abra al tráfico el La Mallona-Venta Nueva. Son 6,7 kilómetros que han supuesto un desembolso de 26,5 millones de euros.

El resto de tramos en obras están en diferentes situación. El Venta Nueva-Santiuste consta de 16 kilómetros y cuenta con un presupuesto de 76,2 millones. Las últimas previsiones del Gobierno sitúan su entrada en servicio en noviembre de 2020. En el caso del El Burgo-San Esteban, la previsión de Fomento es que su puesta en marcha se produzca en septiembre de 2020 mientras que el San Esteban-Langa tiene marcada como fecha de fin de obra el mes de septiembre de 2019, aunque, ahora mismo, parece difícil cumplir esos plazos.