La apertura de nuevos comercios no salva los locales vacíos

Basta darse un paseo por la calle El Collado y el entorno del mercado de abastos para constatar que el comercio se renueva en el centro de la ciudad, con media docena de flamantes negocios que, no obstante, no son suficientes para paliar la ristra de locales vacíos que deslucen lo que debería ser un punto neurálgico para las compras. Una veintena de establecimientos siguen colgando el cartel de Se alquila, algunos ya evidentemente deteriorados por el tiempo sin uso, otros fruto de la rotación de negocios y los menos sin ninguna pretensión de volver a ser ocupados.

«Hay que intentarlo, aunque somos conscientes de que las ventas por internet se nos comen», reconoce la responsable de Charlotte, dedicada a ropa infantil y femenina, la última tienda que ha abierto en El Collado, hace apenas una semana. «Hay que luchar mucho», recalca. Ella ha optado por un local más pequeño que el que ocupaba hasta ahora, pero en pleno corazón de la calle peatonal por excelencia de Soria.

A escasos pasos, una pastelería cuelga el cartel de próxima apertura, lo que revela que existen «ganas de hacer cosas, aunque en la mayoría de los locales los precios son inasequibles y muchos los impuestos que hay que pagar», comentan los comerciantes, que apuesta por dar un servicio de calidad, «aunque muchos clientes prefieren productos de baja calidad que siempre son más baratos», añaden.

El secreto está en diversificar, aseguran desde Tuccitea, una tienda con producto de escasa presencia en Soria –especias, cafés, tés, chocolates...–, ubicado en la calle Estudios, arropada también por nuevos negocios como la peluquería o la de ropa que se estrenaron recientemente. «Hacen falta nuevas ideas. Lo positivo es que haya muchas tiendas distintas para que se convierta realmente en un centro comercial abierto», recalca su responsable, como alternativa a los habituales centros comerciales que proliferan en las grandes urbes. El suyo es un negocio familiar que ahora recala en Soria, apostando por ciudades como Cuenca, Teruel y ahora la capital soriana, con origen en la ciudad de Córdoba. «Hoy en día el negocio es la especialización», insisten desde Tuccitea.

El vicepresidente de FecSoria, Alberto Gil, sostiene que son estos nuevos negocios y las grandes cadenas que se instalen las que pueden tener futuro, porque «el negocio tradicional no lo tiene nada claro». Se refiere sobre todo a los dedicados a ropa, calzado y complementos, que poco a poco se ven absorbidos por las firmas nacionales e internacionales, además de la competencia bestial que representa internet.

«La tendencia es la venta on line y así lo demuestran también los estudios que hemos hecho, que indican que las compras por internet han aumentado hasta un 50%», comenta Gil. «Antes se iban a Zaragoza o Logroño y ahora utilizan internet», puntualiza, añadiendo al mismo tiempo que el mercado de abastos no ha sido el revulsivo que se esperaba, «ni siquiera para los propios comerciantes del mercado».

Reconoce que son muchos los locales que todavía siguen vacíos en el centro de la ciudad, pero no considera que el problema sea el precio del alquiler. «Hay algunos en El Collado por 800 o 1.000 euros asequibles para según qué negocio», afirma. En este sentido, la concejala de Comercio y Turismo, Ana Calvo, quien se congratula de la apertura de nuevos comercios, anima a los propietarios de den salida a los locales. «Es mejor no cobrar tanto y tener una estabilidad, y así contribuir a la economía de la ciudad», manifiesta Calvo, que del mismo modo propone a los comerciantes que abran también los puentes festivos, porque «a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo y tener abierto ya que los turistas que vienen compran». La concejala sostiene que las medidas de apoyo al comercio y de ayuda a emprendedores están dando resultados, así como la campaña Compra en casa, compra en Soria, protagonizada por la actriz soriana Cristina Serrato.

Desde FecSoria, Gil asegura que todas las campañas son bienvenidas cuando se trata de concienciación, reconociendo, no obstante, que «es complicado que la gente haga caso, porque para cosas que puede comprar igual en internet» prefiere este último canal.